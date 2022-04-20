立法院教育及文化委員會今天審查《幼兒教育及照顧法》修正草案，教保服務機構人員對幼兒不當管教的罰鍰，朝野立委有共識要大幅提高，情節重大甚至可以罰60萬元，比現行的最高3萬元，一舉提高20倍。

現行《幼照法》規定，教保服務機構的負責人或其他服務人員，若體罰幼兒，處6萬元以上、50萬元以下罰鍰；性騷擾則處6萬元以上30萬元以下罰鍰；不當管教則處6000元至3萬元的罰鍰。

不過在這次修法中，對於教保機構人員的不當行為，行政院版大幅提高罰鍰，包括：一、身心虐待；二體罰、罷零、性騷擾，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，情節重大者，行為人將被處6萬元到60萬元的罰鍰，並公布行為人的姓名及機構名稱。不當管教最高罰款從3萬元提高到60萬元，一舉提高20倍

在今天上午的討論中，朝野也提出多個修法版本，不過有一個共識，對於教保機構人員施予幼兒的不當行為，他們均主張調高罰鍰，只是處罰的金額不相同。

國民黨立委萬美玲表示，根據行政院版本，教保人員對於幼兒的不當行為若情節重大要處6萬元到60萬元罰鍰，但要怎麼定義情節輕重來罰6萬或60萬？以性騷擾來說，難道是要以性騷擾的部位或時間來分程度嗎？教育部要說清楚。

民進黨立委張廖萬堅說，教保服務機構人員對於幼兒有不當行為，情節重大者，教育部會公布行為人的姓名及機構名稱，讓家長作為選擇時的參考。但教育部註記這些黑名單教保機構應該設定期限，譬如他們3至5年內若沒有再犯，就應該移除，而不是讓他們永久都被註記。

教育部國教署長彭富源回應，關於情節重大的定義，教育部會在施行細則定清楚，同時也會建立調查機制，對於不同樣態的不當行為，提出不同的裁罰標準，以讓這個法令可以落實執行。