據媒體今披露，傳防疫指揮官陳時中，正在籌組選舉競選團隊。對此，民眾黨立委蔡壁如批，看來破萬指日可待，但陳時中卻一心嚮往著選舉，「防疫逃兵ing」，防疫無能無心還是只想選舉。

蔡壁如今轉發關於陳時中籌組選舉競選團隊的媒體報導，直言這波疫情來得又急又快，連續四天確診人數破千，看來破萬指日可待，但一心嚮往著選舉的陳時中，有沒有看到多少兒童的家長因為沒有兒童疫苗正在恐慌中？有沒有看到多少產業，因為你的隨興，正在生死存亡邊緣掙扎？

蔡壁如稱，只要有人說陳時中防疫不當，就會被網友出征，如藝人徐小可就被逼著公開道歉，不管中央政府防疫的措施再怎麼雜亂無章、再怎麼令人無所適從，就是不能批評陳時中，因為「黨」已將陳時中塑造成高高在上的神。

蔡壁如指出，防疫視同作戰，當全國人民為了防疫的需求，配合政府各種防疫措施，陳時中叫大家戴口罩，大家就戴口罩；陳時中說八大行業和健身產業全部要打第三劑疫苗，大家就乖乖地打第三劑疫苗；然醫者應當視病如親、為政者應當視民如子，如今這兩樣都做不到的防疫指揮中心指揮官陳時中，卻心心念念的想著要去選舉。

對於疫苗進度，蔡壁如批，去年買不到成人疫苗、今年要買兒童疫苗又卡關，都兩年過去了，面對無數家長的焦慮，陳時中竟然說「我實在不敢期望」？還記不記得，去年陳時中買不到疫苗的時候說「無法保證何時會來」，對於防疫，陳時中究竟是無能？還是無心？