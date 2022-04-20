事故造成車道佔用，使該路段通行一度受影響。（翻攝畫面）

國道1號汐五高架南向32公里五股路段，今天上午11時許發生小貨車翻車事故，駕駛人自行爬出車外，僅左手臂擦挫傷不需送醫，事故現場造成內側車道遭到佔用，警消獲報後到場協助排除，約半小時後將現場淨空，目前已經恢復通車。

據了解，小貨車駕駛為一名47歲王姓女子，她行經事故路段時，疑似前方自小客車變換車道不當，導致她為閃避而失控翻車，所幸王女有依規定繫上安全帶，事故發生後僅手臂擦挫傷並無大礙，警方酒測後也沒有酒精反應，詳細事故原因有待警方後續釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道。另外也提醒用路人不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，才能保護自己，降低事故傷害。