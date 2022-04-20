疫情持續延燒，先前曾有網友發現確診者足跡都沒有圖書館，讓人莞爾。新北市府近期推動居家照護計畫，市立圖書館自20日起也配合推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，讓居家照護民眾除了身體上的照護，也能透過閱讀好書，讓身心靈得到安頓。

新北市立圖書館長王錦華在市政會議專題報告，分享新北市打造全民閱讀城市的成果，升格至今已投入22億1792萬元新建及改造圖書館，近3年內新增建了5座圖書館、改造與翻轉25座；今年將再新增1座圖書館，年底前將再完成10座圖書館的改造。

文化局長龔雅雯表示，閱讀是最佳的心靈雞湯，因應疫情市圖推出各種多元的安心閱讀服務，包括「新北E書房」一站式線上學習網站，免費提供數10萬冊電子書讓民眾借閱，透過無接觸的線上閱讀服務的方式，滿足不方便出門民眾的閱讀需求。

另有書籍外送的「宅配獨享包」與自取的「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務，去年疫情巔峰時期，2個半月便借出超過4萬份，宅配讀享包半個月更送出達1500份。

龔雅雯說，配合居家照護啟動，市立圖書館20日起推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，讓居家照護民眾除可以透過視訊問診，開藥、送藥，也可透過線上辦證快速申請的方式，享有5大主題讀享包宅配到府的服務，透過閱讀做好疫情期間的自我身心關照。

侯友宜表示，因應疫情影響及民眾閱讀習慣改變的趨勢，圖書館結合創意，不斷推陳出新，針對不同特性的閱讀需求，提供最適當的資源與便利貼心的閱讀管道與服務，與市民連結，帶領民眾進入閱讀的世界。