「柔道男神」楊勇緯家住后里區三豐路726巷，巷道狹窄寬僅4公尺是條無尾巷，發生火警時消防車無法進入，地方陳情多年，市府規畫長416公尺、寬8公尺的新闢道路。去年市長盧秀燕前往祝賀時，一併提及這項好消息。建設局強調，工程預計明年1月底完工，提供讓民眾能安全出入通行。

附近居民指出，后里區三豐路726巷，周遭住有約280戶左右居民，很多住戶是軍眷第二代，巷弄兩側房屋老舊，加上路幅狹小民眾進出十分不便；去年8月7日巷內發生民宅火警，一輛消防水車卡在巷口無法進入，消防人員急如熱鍋螞蟻只能拉水線滅火，所幸無人員傷亡。

去年楊勇緯奪下東奧銀牌時，盧秀燕到楊家道賀時，市長座車要倒車才能開出；針對該巷道進退維谷窘境，盧秀燕祝賀時一併提及，市府將該巷道規畫為長約416公尺、寬8公尺新闢道路這項好消息，附近民眾獲悉後雀躍不已，開玩笑說未來三豐路726巷應命名為「勇緯路」。

建設局表示，「后里區三豐路66巷新闢道路工程」，用地部分經多次協調溝通，感謝地主無償提供私有土地作為道路用地，還有國有財產署、中科管理局、軍備局等提供土地，期間該局辦理2次地方說明會；工程規畫新闢道路銜接馬場路，不只不會影響民眾房舍，還能達到安全出入。

建設局強調，市府籌編經費約3727萬元進行改善，目前已進入施工階段，預計明年1月底完工，開闢後除能解決過去只要發生火警，民眾就坐困愁城擔心消防車無法入內的問題；施工期間請附近民眾配合，因施工造成交通及生活上的不便，完工後將提升該地區便利的交通。