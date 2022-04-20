據來自亞洲的專家和媒體報導，中國國產的殲-20隱形戰鬥機部署在中國南部，以便在南海和的東海以及台灣周邊執行任務。此外，定期派遣軍艦通過亞洲爭議海域的美國政府，今年1月曾向南中國海派遣了2個航母戰鬥群。美國之音引述華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)亞洲海事透明倡議主任格雷格里·波林(Gregory Poling)說：「這可能會讓中國在台灣或東中國海問題上與美國針鋒相對。」

4月13日，殲-20製造商中國航空工業集團公司紀檢監察組組長任玉琨接受《環球時報》訪問時表示，殲-20戰鬥機「戰巡東海、警巡南海已成訓練常態」，據自由亞洲電台報導，美國在亞太地區的盟友澳洲、日本和韓國已經購買了美國國防承包商洛克希德·馬丁公司製造的F-35戰機，新加坡可能還有泰國也會購買。

報導稱，分析人士說，美軍航空母艦在南海的活動促使中國試飛了殲-20。中國官員將冷戰時期的宿敵華盛頓視為一個想要遏制中國向附近海域擴張的超級大國對手。

南海面積約350萬平方公里，北京主張對其中90％擁有主權，這與汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南和台灣的主權主張相衝突。南海因其石油、天然氣、航道和漁業資源而受到亞洲各政府的重視。而中國和日本在東海存在爭議。日本、台灣和菲律賓都與美國有密切關係。

菲律賓大學海事和海洋法研究所主任兼副教授傑伊·巴東巴卡爾(Jay Batongbacal)說，殲-20可以輕鬆干擾其他亞洲國家的軍事飛行，這些國家缺乏同等質量的戰機，「對中國來說，這很重要，因為這種戰機的能力和航程將使它能夠在空中建立更持續的、更遠程的存在。」

殲-20是1990年代啟動的一個軍用飛機項目的一部分，由成都航空航天集團為中國空軍開發。它的性能堪比美國製造的F-22和F-35隱形戰鬥機。

波林說，美國正在「盡可能快地」將F-35戰鬥機送到亞洲。他補充說，美國和中國軍隊在火力方面已經「接近平等」。

巴東巴卡爾說，中美可能不會把較量向南延伸到南海爭議廣泛的斯普拉特利群島（中國稱南沙群島），因為這可能被軍事實力較弱的東南亞聲索國視為「太過分」。

波林說，越南是最有可能注意到這一點的國家。他說，殲-20很可能有助於展示北京對南海中的西沙群島的主權。該島鏈靠近中國海岸，但越南強烈反對中國對這組群島的佔有。隨著中國在海上的擴張，歷史上是俄羅斯盟友的越南，在過去十年中與美國的關係越來越密切。

越南胡志明市社會科學與人文大學(University of Social Sciences and Humanities)西貢國際研究中心主任阮清仲(Nguyen Thanh Trung)說：「河內一再抗議中國在南中國海部署各種類型的武器，但這並沒有改變中國的行為。」