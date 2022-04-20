擔任裝潢工的鐘姓男子於去年飲酒後十月到北高雄一家汽車旅館，他在進入旅館櫃檯辦公室前先向女服務生詢問有無叫小姐的服務，後來他見四處無人，心生歹念，強抱女服務生約20秒。過程中雙方有拉扯，鐘男還掐住她的頸部。橋院審理後，依刑法強制猥褻罪判處8個月有期徒刑。

判決書指出，鐘男在接受調查時說，如果服務生是男性，他就不會去抱對方，此顯示鐘男只是想要滿足個人性慾，所以強抱女服務生。且在女服務員掙脫他的擁抱，跑到旅館中庭，鐘男還追上從後方掐住女服務生的頸部並強行還抱她約20秒。

過程中，女服務生還跌倒，導致膝蓋等部位受傷。後來她趁隙打電話報警，警方到場逮捕鐘男，鐘男的酒測值達1.11毫克。鐘男在接受庭訊時說，他當時已經酒醉，不省人事。直到在橋院準備審理此案時，他才坦承犯案。

法官認為，考慮鐘男之前曾因酒駕被判刑，被判處有期徒刑2月確定，於2017年8月易科罰金執行完畢。5年以內故意再犯猥褻罪屬於累犯，雖然兩者的罪質、犯罪手法與態樣均不相同，但鐘男在酒後為滿足其性慾，以強暴手段犯下此案，顯示他對刑法的反應力薄弱，未能於前案記取教訓，因此加重其刑，判處8個月有期徒刑。全案可上訴。