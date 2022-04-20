國內近期出現首名兒童重症死亡案例，轟動全台。由於兒童從輕到中度的症狀不明顯，中央流行疫情指揮中心今午將與兒科醫學會討論送醫指引。根據學會提出的指引，共有6＋6的警訊需留意，一旦發燒超過2天、持續嘔吐或食慾不佳等症狀，應安排視訊診療，但若出現抽筋抽搐、呼吸困難、嘴唇發白等緊急情況，就應直接撥打119就醫。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，兒童在輕度演變到中度的過程較不容易界定，大家也會擔心。因此，兒科醫學會協助整理出6＋6的症狀觀察，讓大家留意，讓緊急就醫、叫119可以有個依據。

彭純芝表示，若孩子出現6大警訊，包括：1.個案為1歲以下小孩、2.發燒超過48小時以上或高燒超過39度合併發冷、3.退燒後持續活動力不佳、4.持續嘔吐（和腦炎中樞有關）、5.有合併的症狀導致12小時以上都吃不下或解尿、6.退燒後呼吸急促，或覺得喘、胸悶、胸痛，建議透過視訊診療，由醫師判斷是否需要住院。

至於有重症風險的6大警訊，則包括：1.抽筋抽搐、2.意識不佳、意識障礙、3.呼吸困難胸部凹陷、4.嘴唇發白發紫、5.血氧飽和度低於94％、6.肢體冰冷合併皮膚斑駁冒冷汗等循環不好的表現，就應直接撥打119就醫。