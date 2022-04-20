陳櫻文（左起）、翁馨儀、曾國城、包偉銘、巴鈺、JR、黃馨儀在《一袋女王》分享跟一半專屬的放閃行為。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請包偉銘、翁馨儀、陳櫻文及黃馨儀上節目分享跟一半專屬的放閃行為。包偉銘說與老婆劉依純熱戀時，每次工作結束時不論何時何地，2人都會嘴對嘴親吻，放閃閃到經紀人要他低調點，最後只好改成專屬老婆的比YA手勢來代替親吻繼續曬恩愛。

包偉銘2015年與劉依純再婚，他說剛與老婆劉依純熱戀時，常在工作結束時，老婆只要跟他說聲辛苦了，他倆就直接嘴對嘴親吻，而且是不論任何場所、身邊有多少人，一定會親一下，放閃放到太高調，經紀人只好提醒他這樣太明顯，於是包偉銘就跟老婆約定專屬暗號，用比YA的手勢取代親吻，就算不能公開親吻，但每次比出這個手勢就會讓他心理覺得甜甜的，因為這就是專屬老婆的愛的手勢，包偉銘一臉幸福的說：「比YA就是我愛你」。

包偉銘也提到之前常跟老婆出國玩，去歐洲深度旅遊時，每天至少走上1萬8千多步，如果旅遊途中遇到烈日當空，又沒帶傘具的時候，包偉銘就會抬高雙手撐起外套，加上身體擋住陽光，完全化身「人肉陽傘」，一路呵護怕熱的老婆，雖然這樣黏踢踢很難走路，而且一整天下來臉跟手臂都曬到發紅，但包偉銘甘之如飴。

看到包偉銘曬出許多跟與老婆的恩愛照，主持人曾國城表示人真的不要排斥有第2春，還說到包偉銘因為老婆年輕好多，讓他十分贊同的說：「我真的非常謝謝她。」以上內容將於明（21日）晚11點在衛視中文台播出。