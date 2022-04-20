林心如（左）與麋先生聖皓合作〈請別愛我〉。（相信音樂提供）

林心如暌違6年獻唱的〈請別愛我〉感動無數人。（相信音樂提供）

林心如（左）與麋先生聖皓在片場即興四手聯彈。（相信音樂提供）

吳子霏（左）、邱昊奇在〈請別愛我〉詮釋戀愛中的起承轉合。（相信音樂提供）

影集《華燈初上》掀追劇熱潮，即使三部曲播畢、兇手謎底揭曉後，話題仍持續延燒。劇中女主角兼總製作人的林心如開金嗓，暌違6年獻唱的劇中插曲〈請別愛我〉，林心如坦言壓力大，「一開始覺得音調太高，所以試了很多次，加上覺得自己聲音偏甜美類型，不符原來的設定，所以盡量用低一點、厚一點的聲音詮釋，反覆重錄了很多次，希望能做到好」。金曲樂團麋先生主唱聖皓擔任製作人，建議她吃點有油的東西暖嗓，「結果她不但有配合，錄音時還叫了鹹酥雞和大家一起吃，整個氣氛超好」。

林心如錄音前不僅吃炸物，也小酌幾杯放鬆心情，她笑說：「平常小酌後唱歌都是在KTV，當下都會覺得自己唱地很好，所以這次也有這樣的嘗試，我們錄完大部分的版本後就喝了幾口酒，看看錄出來有沒有什麼驚喜。」聖皓也說：「小酌剛好很搭〈請別愛我〉的感覺，而整個人狀態又更輕鬆了，讓錄音過程更順利！」

林心如透露自己以「羅雨儂」的心情演唱，將滄桑和堅韌演繹恰到好處，「這首歌很適合陪伴孤單的人，在夜深人靜時，聽著音樂點一杯酒，淡淡靜靜地享受一個人的時間。」

在《華燈初上》中，聽著鳳小岳所飾演的江瀚生前錄下的肺腑之言，無奈人事全非而濕了眼眶，再搭配〈請別愛我〉一曲，猶如羅雨儂以歌回應2人的有緣無份，成了《華燈》賺人熱淚的經典場面。林心如感性分享：「〈請別愛我〉很適合江瀚和羅雨儂的感情，畢竟他們倆真的在一起過，他一直是雨儂心裡面的男人，和潘文成那種相知相惜卻錯過彼此的感覺不同。」MV也找來吳子霏、邱昊奇詮釋了一段戀愛關係的起承轉合，讓歌迷看得揪心。

〈請別愛我〉由聖皓作詞作曲並擔任製作人，將全製作的初體驗獻給林心如，「從寫這首歌開始一直到錄音，腦中的想法和畫面很完整，於是就與公司提議由我製作，也滿感謝林心如給我很大的信任」。談到2人的首次合作，他說：「她很大方，放很開不會彆扭，力求完美的態度也讓我覺得敬業。」MV拍攝時，他們更在同一架鋼琴前帶來即興四手聯彈，好默契不在話下。