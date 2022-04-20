1位民眾日前接受桃園市聖保祿醫院PCR採檢，結果是陰性，但卻被上傳成陽性，該民眾隔離，上班公司緊急停工、清潔消毒。事後雖然補救，但民眾相當不滿。據了解，目前聖保祿醫院還與該民眾持續協調中。桃園市衛生局說，疫情升溫，醫院採檢量都相當重，但量大不該是發生疏失的原因，將請醫院改善。

據了解，聖保祿醫院上周採檢1名民眾，雖然PCR結果是陰性，但人員登打資料時，誤打成陽性，事後雖然發現登錄錯誤，但系統無法修改，變成陰陽同時呈現。該個案收到確診通知後，上班公司緊急清消，公司也停工。後來雖發現是誤傳，但損失已經發生。醫院雖向該民眾致歉，但雙方還無法達成共識。

桃園市衛生局說，工作人員輸入完資料，一般要雙重確認才能上傳，但是該人員尚未完成雙重確認就上傳，這是人為疏失，將請他們檢討流程，思考防呆機制。衛生局也說，近期各醫院採檢能量都很大，相當辛苦，但量大不該是疏失的原因，畢竟對民眾而言發生一次就是大事。