《尚食》吳謹言（左）飾尚食局司膳司宮女姚子衿。（圖／MyVideo提供）

由吳謹言、許凱主演的《尚食》全劇在MyVideo上架，並拿下觀看排行榜冠軍，這是兩人繼《延禧攻略》「傅瓔CP」後再次搭檔演出。吳謹言與許凱認為彼此成熟許多，更幽默說不論拍《延禧》或《尚食》，兩人連宮門都沒走出過。她誇對方顏值超過滿分，男方則回應：「謹言的美貌讓我垂涎九尺。」吳謹言印象最深的一場戲是給許凱洗腳，而許凱升格演帝王，卻對坐轎子難忘。

吳謹言說拍攝時有三分之一的時間場景都在廚房卻沒機會吃，時常眼睜睜的看著美食被端走，但她曝許凱是吃貨，拍攝時常看到對方在車上吃東西，讓許凱笑言已把橫店吃了幾圈，大方邀請女方一起吃遍橫店。

《尚食》最大看點就是吳謹言與許凱的感情線，兩人不論是甜蜜摟腰，深情對視，或是許凱給吳謹言猝不及防的吻，網友整理他們倆婚後生活，只見許凱男友力爆棚，毫不費力地扛起女方，把她放在床上親吻示愛，充滿粉紅泡泡。

為了讓「傅瓔CP」與粉絲終結遺憾，《尚食》劇完結篇裡，吳謹言說：「前世是不是欠了陛下什麼，怎麼還來還去，也還不清呢？」而許凱則回應：「就是讓你還不清，這樣子你就可以一輩子慢慢還。」呼應許凱在《延禧攻略》與吳謹言約好「下輩子守著他」的約定，命中注定的戀情，讓觀眾甜在心。《尚食》全劇在MyVideo熱播中。