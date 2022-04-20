台電台中火力發電廠煤倉基樁工程傳出弊案，承包廠商涉嫌偽造浮報出廠單及偷工減料等，台中地檢署搜索帶回10多人進行調查 ,訊後.檢方將公司鄭姓負責人諭令以50萬元交保、另1名員工聲請羈押。（民眾提供）

中火去年9月爆出煤倉基樁工程弊案，承包廠商弘展公司涉嫌偽造浮報出廠單及偷工減料等弊端，台中地檢署昨天展開搜索，並帶回14人進行調查，漏夜偵訊後，今天將弘展公司鄭姓負責人涉偽造文書、詐欺等罪嫌以50萬元交保、另1名丁姓員工則向法院聲請羈押，其餘請回。

中火去年9月遭舉發煤倉興建工程的基樁工程發生弊案，北、中等處地檢署都先後接到舉發，並傳出涉案的弘展公司人員曾向檢方自首。台中地檢署檢察官19日帶隊持搜索票至弘展公司等6處展開大規模搜索，並帶回台電及弘展等相關被告9人、證人5人共14人，漏夜偵訊調查。

檢察官今天上午將弘展公司鄭姓負責人諭令以50萬元交保，另1名公司丁姓幹部則向法院聲請羈押，其餘人士均請回。

據了解，台電中火煤倉工程由中鼎公司所承包，其中，基樁工程轉包給弘展公司，弘展涉嫌偽造「水泥進貨單」，浮報施作的水泥數量及偷工減料等弊端。

台電公司在案發後即對外表示，經對煤倉工區基樁載重安全及水泥漿固定液品質進行抽驗，檢測調查後試驗結果均符合設計規範，安全無虞。