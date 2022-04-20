輕症居家照護今上路，但有一名網友崩潰地說，他恰好是確診送集檢所隔離的最末代，本來被隔離就已經夠慘了，雪上加霜的是，還要跟不認識的人共用房間，讓他大呼比住監獄還沒人權。引起網友熱議，兩床之間完全沒有隔板或布簾，讓不少人大呼太慘了，這樣在陌生人面前毫無隱私可言。

一名網友今凌晨在PTT上發文表示，他確診被分到集中檢疫所隔離，剛好是輕症居家照護上路前的最末代，但是被隔離就已經很慘了，沒想到還有更慘的事情發生，那就是強迫分配一個室友給你，房間的空間已經很小了，還要擠兩個人，這樣比監獄的犯人還沒有人權。

從原PO分享的照片中可見，檢疫所小小的房間裡面，硬生生放了兩張單人床，讓本就不大的房間看起來有些擁擠，而兩張床之間的距離也很靠近，乍看感覺只能容納一個人通過。

貼文引起網友討論，「真的有夠慘，幫QQ」、「好慘，這樣一點隱私都沒有」、「 兩人一室也太慘了」、「真的慘！住醫院至少還有布簾可以把床圍起來」、「原來刺激的兩人一室還在，還以為現在全部都居家了」、「幫你寫個慘字」、「想看不同電視節目要怎麼辦？猜拳？」、「有夠慘，這種隔離真的很恐怖。」

另也有網友開玩笑說，不要想太多了！一個人隔離多無聊，政府幫你安排認識新朋友啊！搞不好兩人現在共患難一場，以後就成為一生的好友。「說不定能交到患難之交的一生朋友」、「剛好認識新朋友，政府對你多好啊！」

中央疫情指揮中心在4月2日公布的醫療應變收治原則中提到，專責病房、加強版集檢所或防疫旅館均以2人1室為原則收治，不限家人、同住或同行者。