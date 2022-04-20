湯志偉和老婆Juby今出席金控音樂劇記者會，近日疫情燒進演藝圈，湯志偉說能做的防疫都盡量做足，疫苗也打滿三劑，沒有工作就盡量待在家，因此不小心「生更多」，從一家8口升級成一家29口，原來是養的雞生了許多蛋，「我現在活當個小農夫種菜養雞，雞生了很多蛋，還因為太多，我們去餐廳還自己帶蛋，請廚師幫忙料理。」

Juby表示兩人只要上大眾運輸就像陌生人不交談，即使坐在隔壁也只會用Line交談，「面對疫情大家都在同一艘船上，即便身旁有確診者，不要因為他們被隔離就拒絕他們，要多付出一些溫暖關愛。」湯志偉說演藝人員的工作性質，不太容躲得掉疫情，要調整心態去面對，「說不定以後確診只是像流感那樣，不要有太多擔心。」

而已故演員顧寶明的追思會將在周末舉行，湯志偉回憶20幾年前和他一起拍《京城四少》，表示他是個很可愛溫暖的大哥，且會幫人治病，「你哪邊不舒服，他就用手揮，揮完後他會打嗝，不舒服的地方好像就被吸走，心理上都覺得舒服多了。」湯志偉認為顧寶明留了很多人生故事，希望有機會可以把他的故事以戲劇的形式，讓更多年輕人知道。