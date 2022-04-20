彰化縣政府委託彰化市公所代辦彰化市第二停車場BOT案，迎來友聯國際股份有限公司投資中友百貨彰化館，20日上午於縣府前廣場舉辦簽約記者會，正式啟動彰化縣第一家百貨公司BOT簽約。（吳敏菁攝）

彰化縣政府委託彰化市公所代辦彰化市第二停車場BOT案，迎來友聯國際股份有限公司投資中友百貨彰化館，20日上午於縣府前廣場舉辦簽約記者會，正式啟動彰化縣第一家百貨公司BOT簽約。（吳敏菁攝）

彰化縣政府委託彰化市公所代辦彰化市第二停車場BOT案，迎來友聯國際股份有限公司投資中友百貨彰化館，20日上午於縣府前廣場舉辦簽約記者會，正式啟動彰化縣第一家百貨公司BOT簽約。（吳敏菁攝）

25億打造白色緞帶式建築 彰化市第一家百貨公司BOT簽約了。（中友提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市第二停車場催生彰化家百貨公司多年，20日邁出歷史性突破，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢及中友百貨公司總經理劉嘉誠代表3方，正式啟動BOT簽約，未來至少投資25億，打造白色緞帶式建築，不僅成為彰化市地標，購物、美食、看電影也將一次到位，並提供近1000個汽車停車場，以及1500個以上的機車停車位。

縣長王惠美表示，彰化沒有百貨公司一直是彰化人遺憾，彰化市公所提出彰化市第二停車場用地，但公所層級不能辦理BOT，由縣府委託彰化市公所代辦彰化市第二停車場BOT案，歷經重重行政的關卡，終於走到正式簽約階段，立下縣府、市公所合作典範。

王惠美指出，中友百貨預計投資至少25億以上，打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，並增加停車空間，解決商圈附近停車位不足的問題。縣府會就由小農市集、中友百貨APP購物網，共同行銷彰化優先好物。

王惠美也強調，彰化縣衛生局所在之機28用地也在辦理變更作業中，將開發商城，未來構思運用空中或地下來方式串聯，彰化振興方案已經突破100億，彰化消費力可觀，請大家大膽投資，縣府也大膽支持，讓彰化生活機能能夠完善。

彰化市長林世賢表示，南瑤宮周邊及彰化基督教醫院商圈停車需求量大，為解決周邊停車位不足問題並積極活化市有土地、打造彰化第一家百貨商場，從2018年起即著手規劃，這是簽約是彰化市邁向現代化都市的開始，可望在2025年完工，市公所未來也將無條件與縣府合作機28用地的BOT開發案，串聯成更大商圈，讓彰化更繁榮。

中友百貨公司總經理劉嘉誠表示，將引進影城業者、主題餐廳，也會認養隔壁成功公園，希望串聯成功公園與中友百貨，打造市民廣場的綠園道。並秀出模擬影片，白色緞帶式建築，寓意代代相傳，緞帶線條也是環繞車道，繞3圈就上8樓停車非常方便。

工務處表示，停車場用地多元利用規定停車空間要達70％，這次變更商場和停車空間各佔50％，都市計畫變更建設處審議中。