周湯豪獲美國The TMA's 最佳音樂錄影帶3月冠軍。（環球音樂提供）

周湯豪從創作歌手到MV導演之外，近來還擔任《原子少年 ATOM BOYZ》選秀節目導師、品牌代言人等，讓他大呼：「我的時間根本不夠用。」而他的新專輯主打歌〈愛上你算我賤〉MV日前榮登美國音樂網The TMA's最佳音樂錄影帶3月冠軍，身為導演的周湯豪得知受到國際肯定後更是開心地表示：「完全不敢置信！在音樂方面拿過這麼多獎項，但這卻是第一次以導演身分獲得國際肯定，原來導演才是我的本命魂！」

周湯豪全新創作專輯《REAL LIFE》，主打歌〈愛上你算我賤〉年初推出後大獲好評，不只稱霸各個音樂平台，也在近期KTV國語新歌點播排行登上第一。〈愛上你算我賤〉MV由周湯豪執導，超帥氣編曲以及濃厚意境更是讓這支MV獲得國際肯定，榮登The TMA's - Tracks Music Awards.三月最佳音樂錄影帶排行冠軍。此音樂網站每個月都會評選各種音樂類型最受歡迎的藝人與作品，周湯豪執導的〈愛上你算我賤〉MV從當月數百首全球歌曲裡脫穎而出，擠下日本、印度等國家，勇奪三月份最佳音樂錄影帶冠軍。

其實這並非周湯豪首部MV導演作品，他不只曾替同門師妹艾薇拍攝過〈甘蔗掰掰〉；還有與師兄LEE合作猶如好萊塢英雄電影般暗黑風格的〈City of Angels〉。周湯豪對於拍攝MV非常有想法，年初更特別前往LA洛杉磯拍攝《GOOD LIFE》整張專輯所有MV，一人身兼多職，完全不假手於他人。如今不僅創作專輯大獲好評，身為MV導演一職更是受到國際間肯定，同時還有品牌代言人以及選秀節目導師等多種身分，如此忙碌的「斜槓才子」也讓他直呼：「我的時間根本不夠用！」