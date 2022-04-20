台中市長盧秀燕20日與議員、地方代表、運動選手等人為「改善台中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫」開工動土。（盧金足攝）

大里區康橋水域成為做為水域活動或輕艇選手訓練、比賽場地。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕20日與議員、地方代表、運動選手等人為「改善台中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫」開工動土。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕20日主持「改善台中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫」開工典禮，預計2023年底完工，推廣全民水域運動，打造台中市成為酷運動酷城市。（盧金足攝）

大里區康橋水域，不僅是全國知名的水環境營造示範點，也是輕艇運動的訓練基地。（盧金足攝）

台中市大里區中興大學後方的康橋水域，整治後不只搖身一變成為休閒空間，更是輕艇運動選手訓練奪金的基地，市長盧秀燕20日主持「改善台中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫」開工典禮，結合水域運動資源建構水域管理中心、複合式艇庫及其他附屬設施，加碼推動興建具有運動元素的橡皮壩工程，總計斥資近億元經費，預計2023年底完工，推廣全民水域運動，打造台中市成為酷運動酷城市。

盧秀燕表示，建置更好的區域運動環境非常重要，台中市在康橋、大里這一段整治完善，但除了整治完成以外，還要擴大休閒景觀，台中市的綠地、公園陸續改頭換面，第3個重大設施就是要做水域運動設施與團體運動的設施，台中市府與中央合作，打造台中市的水域運動場所。

代表我國參加2020東京奧運的國手，出身台中市首位參加東奧的輕艇女將張筑涵也到場，看到未來的水域設施藍圖，表示很期待，有好的訓練場地，讓選手安心練習，從平時的磨練才能在競賽時有優異表現。

盧秀燕說，今天開工的工程設施，還包括打造輕艇運動的碼頭，加上水利局的工程，總計斥資近億元，預計在明年底可以完工。

「完工之後，不只業運動選手可以訓練得到更好的成績，也能規畫一般民眾感受水域運動休閒」，她強調，康橋水域水利整治好，附近有公園休閒空間，達到市政府大力投資目標，將台中市推動成一個酷運動，酷城市。

盧秀燕指出，水域運動為重要推展體育運動項目之一，為持續推廣各類水域運動，該計畫未來可做為水域活動或輕艇選手訓練、比賽場地，支持水上運動選手相關訓練資源，透過運動寓教於樂，提升市民健康，增加民眾水域運動參與興趣，提升更多水域運動人口，扎根台中水域運動發展。

運動局指出，盧秀燕上任後，大力推動水域運動，市府投入2600萬元，並結合中央資源，由教育部體育署補助3000萬元，整建經費總計5600萬元，主要項目係興建複合式艇庫空間及輕艇訓練碼頭、公六用地興建水域運動管理中心，提供台中優秀選手完善訓練空間，逐步帶動台中輕艇運動風氣。

此外，加碼推動興建具有運動元素的橡皮壩工程，工程預算3500萬元，目前施工中，預計今年底完工，未來可藉由橡皮壩調節水位，營造出輕艇運動的訓練場域。

市府水利局自去年接管旱溪排水後積極爭取前瞻計畫，成功改善水質，建造雲橋、彩橋，成功縮短大里與南區的距離，讓旱溪排水水利園區搖身一變成為市民的後花園。