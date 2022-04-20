1名燒烤店老闆在《爆料公社》發文，他表示客人訂完餐點也吃得差不多後，竟向外送平台客訴餐點有少，導致平台將整筆訂單的錢退還給客人，損失全由店家吸收，原PO相當不滿，他認為只需退遺漏的餐點費用即可，且平台竟無任何保障店家權益及申訴地方，不少遇過類似經驗的網友紛紛留言贊同。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文抱怨，出餐給外送員時，對方都確認過餐點且簽名，未料客人吃到一半說餐點有少，假設客人點10隻燒烤少1隻，平台應該要求店家退１隻的錢，怎料，外送平台竟把整單餐點的錢退款給客人？老闆發文怒罵「根本不合理，店家就必須做白工？店家就必須吸收嗎？」

原PO得知外送平台將餐點款項全額退給客人後，氣得直跳腳，委屈喊，一切都是店家的錯嗎，是否以後出餐前，都要先拍照確認好餐點，何況客人都吃了差不多才說餐點有少，原PO還說「最扯的是，平台竟連保障權益及申訴的地方都沒有」。

貼文一出調出不少同行認同表示：「就是1個奧客養成班，店家還要自行舉證有出完整餐點交到外送員手上才算成立！用餐時間忙得要死還要一個一個拍照舉證嗎」、「這肯定會默默養成吃霸王餐的顧客，都用這招就好了啊！我的客人訂了3個便當跟1碗湯，後來說3個便當的品質有問題，所以只剩下1碗湯的錢，真的是做心酸的齁」、「如果出餐時有錄影，確認品項正確，可以向平台提出申訴，申訴成功平台會付款，我有成功過」。