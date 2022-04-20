華視新聞早上誤播台海戰爭跑馬燈，引起恐慌。國防部長邱國正說，剛看到這項訊息還蠻訝異的，這對媒體朋友是個很好的教材。邱國正說，情監偵系統從國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）到各作戰區，甚至警政署都是暢通的。國防部也表示，國軍嚴密掌握台海情況，目前一切正常。

華視新聞早上播快訊，出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，軍方內部聽到訊息後，嚇了一大跳，一位官員說，他直覺就是搞錯了，怎可能中共打飛彈，國防部都不知道，電視台卻能先掌握。

國防部發言人孫立方則說，國軍運用情監偵系統嚴密掌握台海情況，目前一切正常。

國民黨立委江啟臣指出，華視的報導已造成恐慌，且這是媒體報導而非一般民眾所散播的言論，呼籲邱國正將此問題帶回並與國安高層討論。

邱國正表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭帶來的最大啟示之一，就是爭議訊息影響層面廣泛，大軍未動，爭議訊息要先解決；邱國正說，國軍對這些訊息的處理原則，就是第一時間做出回應，同時也進行查證，且國軍的情監偵系統，從國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）到各作戰區，甚至警政署、憲兵都是暢通的。