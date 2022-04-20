據中新經緯報導，今天（20日）一早，光大證券盤前發佈公告，官宣董事長、監事長已經雙雙辭職，原因是工作調整。而就在昨天晚間，有媒體曝出，因涉及違反中央八項規定精神，光大證券高管層發生「人事大地震」，包括董事長在內的6名高管均被問責。

光大證券公告稱，董事會於19日收到董事長閆峻的辭職報告。因工作調整原因，閆峻辭去公司董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。閆峻已確認，其與公司董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。

同日，公司監事會收到公司監事長劉濟平的辭職報告。因工作調整原因，劉濟平辭去公司監事長、監事及監事會治理監督委員會委員職務。

而據光大證券方面向《上海證券報》回覆稱，根據中央巡視反饋意見，光大證券黨委貫徹落實上級指示精神不堅決、不徹底，存在違反中央八項規定精神、費用管理執行不嚴等問題。因落實全面從嚴治黨主體責任不力，公司黨委書記、董事長閆峻同志，黨委副書記、監事長劉濟平同志受到責任追究。

據悉，在光大證券內部，董事長閆峻是「一把手」，監事長劉濟平屬於「二把手」。

此外，光大證券公告稱，目前公司其他高級管理人員未有變化，公司經營管理情況正常。

光大證券2021年年報顯示，閆峻生於1970年，此前為光大證券董事長、執行董事，2021年從公司獲得的稅前報酬為285.57萬元（人民幣，下同）。監事長劉濟平生於1964年，自2005年6月起擔任光大證券的監事長，2021年從公司獲得的稅前報酬為272.17萬元。

★六個人全部被問責了

19日，有媒體報導稱，光大證券正經歷人事地震，包括董事長在內的六名高管均被問責。

據《第一財經》報導，光大證券現任黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，其職級降為光大集團部門副職。相關職務將另行安排；光大證券「第二把手」劉濟平，現為公司監事長，被處留黨察看一年，其職級被降為光大證券部門副職。

此外，報導稱公司現任總裁兼執行董事劉秋明被誡勉談話；公司紀委書記範洪波被給予警告處分，公司副總裁王忠、梅鍵則被批評教育。

據稱，上述人員被問責，主要是因為違反大陸中央的八項規定精神。有知情人士透露，「19日上午集團黨委會宣佈了上述決定，上述六名均為公司黨委委員，而光大證券的全部黨委委員，就是這六個人了，全部被問責了。」

據瞭解，包括上述六名黨委委員在內，光大證券現在班子成員共十幾名，上述被問責人數達到六名，幾乎相當於班子成員一半。

★「光大系」反腐工作不斷推進

2021年9月下旬，十九屆中央第八輪巡視對25家金融單位黨組織開展巡視，其中包括中國光大集團股份公司。

2022年2月22日，中央第五巡視組對光大集團巡視的反饋意見公佈。反饋意見指出，光大集團部分直管企業違反中央八項規定精神問題屢禁不止，形式主義、官僚主義問題比較突出，防範化解重大風險隱患存在差距，內部治理體系有短板等問題。

光大證券官網顯示，4月15日，光大集團召開落實中央巡視整改工作推進會。會議要求，集團各級黨委要層壓實責任，對照巡視整改任務書、時間表、路線圖，不折不扣將整改要求落到實處。

該會議還提到：「三是要強化嚴的氛圍。要堅持『嚴』字當頭，將最嚴的態度、最嚴的標尺、最嚴的規矩貫穿巡視整改始終，落實到巡視整改各個方面。」

★近10年來歷經三次高管大地震

自2013年「烏龍指」事件、MPS收購案爆雷以來，光大證券已經歷經了三波高管動蕩。

2013年「烏龍指」事件爆發後，光大證券原總裁徐浩明引咎辭職，據媒體統計，10部門39名負責人捲入了人事調整，薛峰臨危受命接過總裁一職，後又擔任光大證券董事長。

不料2021年11月，薛峰又被媒體爆出接受有關部門的調查。三個月後，薛峰案的進展被指已結束中紀委的審查部分，案件移交檢察機關公訴。

據《第一財經》報導，在薛峰受審查之後，光大證券至少有三名重要職能幹部受到審查，其中包括光大資本前董事長代衛國，光大證券固定收益總部總經理杜雄飛等人。

此次光大證券高管地震禍起MPS收購案爆雷。

據媒體報導，MPS項目在2019年2月爆出風險，兩個月後，薛峰辭去光大證券董事長，並由黨委書記閆峻接替擔任董事長一職。

2022年3月，上交所出具紀律處分決定書顯示，因在收購MPS中對於訊息披露方面存在多項瑕疵，光大證券及時任董事長薛峰被通報批評。

上述MPS項目，最早需追溯到2016年。2016年3月，光大資本及其關聯方、暴風集團及其關聯方擬通過發起設立上海浸鑫投資諮詢合伙企業(有限合伙)(簡稱「浸鑫基金」)，收購MPS65％的股權。

2016年4月，光大資本下屬公司光大浸輝投資管理(上海)有限公司參與設立浸鑫基金。光大資本作為劣後級合伙人之一出資人民幣6000萬元，同時，光大資本向浸鑫基金優先級有限合伙人的利益相關方招商銀行、瑞華銀行出具《差額補足函》。

2019年2月25日，浸鑫基金投資期限屆滿到期，但MPS項目出現風險，未能按原計劃實現退出。

儘管依據《北京暴風科技股份有限公司及馮鑫與光大浸輝投資管理(上海)有限公司關於收購MP＆Silva Holding S.A.股權的回購協議》，暴風集團在初步收購完成後的18個月內將收購MPS65％的股權，並承擔不可撤銷的回購義務，因18個月內未能完成最終對MPS收購而造成的損失公司也需承擔賠償責任，但暴風集團及馮鑫未履行回購及承諾。收購MPS的行為，直接造成了數十億元的經濟損失。

截至2019年6月末，受MPS項目影響，光大證券已累計計提預計負債16.999億元。

光大證券經營業績也因MPS項目受到衝擊，2018年淨利潤斷崖下降96.57％，僅為1.03億元，2019年也僅實現淨利潤5.68億元，直至近兩年來方有所恢復。

2021年，光大證券實現營業收入167.07億元，同比增長5.30％；歸母淨利潤34.84億元，同比增長49.28％。

截至4月20日午間，光大證券A股報11.91元／股，跌幅3.64％，H股亦跌超3％。