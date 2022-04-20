衛福部宣布讓6到11歲兒童接種莫德納疫苗，今(20)日將研議施打時程，各界爭論不斷。台灣科技媒體中心認為，無論是BNT還是莫德納疫苗，國際臨床試驗等相關數據不足，呼籲我政府謹慎評估疫苗對孩童的真實效力與副作用。

台灣科技媒體中心爬梳各國兒童接種疫苗經驗，指出瑞典、芬蘭、丹麥沒有讓5到11歲兒童接種新冠疫苗。英國、澳洲、加拿大則可讓6到11歲兒童接種莫德納或BNT疫苗，5歲兒童仍只能接種BNT疫苗。美國目前是開放5到11歲兒童僅能接種BNT疫苗，尚未通過莫德納疫苗的緊急使用授權。

台灣科技媒體中心表示，綜整現有的研究與數據指出，兒童染疫後重症風險低，目前BNT疫苗可降低兒童感染Omicron病毒後的住院風險，但尚不清楚BNT疫苗防止感染新冠病毒、防止無症狀傳播的效果。

根據約翰霍普金斯大學的統計數據，截至2022年3月，全球死於新冠肺炎的20歲以下兒童與青少年有1萬3400多例，其中0到9歲的嬰幼兒占42％。

至於兒童到底適合施打BNT疫苗還是莫德納？台灣科技媒體中心引用《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）於今年3月30日發布的研究，提到5到11歲兒童接種BNT疫苗，可降低感染Omicron的住院風險約3分之2。不過，目前無法評估BNT疫苗對防止5到11歲兒童感染新冠病毒、防止無症狀傳播的效果。

台灣科技媒體中心指出，莫德納的新冠疫苗於今年4月通過英國、澳洲等國，核准用於6到11歲兒童接種。依照莫德納公司執行的短期臨床分析顯示，6到11歲兒童接種莫德納疫苗，安全性良好，能生成足夠的抗體。

不過，台灣科技媒體中心認為，目前還不知道是否降低莫德納疫苗的劑量，會使副作用比例降低，也無法確定劑量低於50微克，是否會沒有保護力或仍具保護力，需較低劑量的研究數據。

台灣科技媒體中心呼籲，目前兩種疫苗在兒童的臨床試驗，適用的歲數、劑量都不同，距離實際開放兒童接種至今的時間也還很短，需要更多數據，呼籲我政府謹慎評估疫苗在6到11歲兒童的真實效力與副作用。