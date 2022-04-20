由台灣人投資經營的萬那杜籍遠洋漁船「大旺號」林姓船長及梁姓大副涉嫌對多名印尼籍漁工強迫勞動，除了每天只讓漁工休息4至6小時外，還將他們的保暖衣物丟入海中、強制違背宗教信仰食用豬肉，甚至攻擊漁工、不給受傷勞工休息，導致死亡及中風，高雄地檢署偵結依違反人口販運防治法等罪起訴船長、大副、船東等9人。

檢方指出，雖然「大旺號」設籍萬那杜，但實際由台籍蔡姓、林姓船東設立的船公司所經營，而林姓船長、梁姓大副則是受雇於船公司，於2019年4月10日從高雄旗津漁港啟航，搭載20多名印尼籍、越南籍、萬那杜籍船員到南太平洋捕撈鮪魚。

檢方調查發現，林男、梁男明為了謀求高利漁獲提高分配報酬，竟利用外籍漁工不熟通用語言，且在海上舉目茫然、四周汪洋難以求助的弱勢困境，海上作業期間，只要漁工不服從工作指揮，林男、梁男就會對漁工恣意辱罵、揚言扣薪，甚至毆打漁工。

而「大旺號」到達漁區後，林男、梁男更要求漁工不停作業，讓漁工每天僅休息4至6小時，最多還曾連續工作32天都沒休假，甚至還因為漁船作業期間，漁工未將衣物擺放在適當地點，林男、梁男竟無視海上酷寒，扣留漁工保暖衣物或直接將衣物拋入海中，另外，船上提供的伙食也未顧及印尼籍船員因為宗教信仰不吃豬肉，但為求溫飽，印尼籍船員只能被迫違背宗教吃下豬肉。

2019年6月一名印尼籍漁工執行下勾作業時，不慎將麻繩線打結，梁男見狀後，竟無預警重擊該漁工後腦，隨後漁工起身繼續作業，但沒多久該名漁工卻被發現倒臥寢室身亡，經斐濟當地司法相驗後，確認漁工死因為急性肺水腫至死。

船舶停靠斐濟期間，船上19名漁工忍受不了工作環境擔心成為下個受害者，決定離職不再登船作業，經船東緊急增補人力後，才繼續出海作業。未料，2020年3月另名印尼籍船員在甲板上作業時，不慎撞到鐵架，導致胸部、下巴受傷，雖然漁工獲得休息機會，但短短30分鐘又被林男要求繼續工作，隨後該名漁工身體不堪負荷，導致其左半身無法出力並產生中風的病況。

「大旺號」虐待漁工和強迫勞動的情況被披露後，相關單位介入調查，高雄地檢署也指揮移民署、海巡署及調查局等單位偵辦，林男、梁男到案後否認虐待外籍漁工，只坦承讓漁工超時工作卻沒有給予加班費，但因相關事證明確，檢方偵結後將船東、船長、大副等9人依違反人口販運防制法等罪起訴。