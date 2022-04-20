立法委員呂玉玲於20日在中壢古華花園飯店召開記者會，正式宣布爭取國民黨提名參選桃園市長，並呼籲支持者號召所有桃園市民朋友力挺「在地承擔、勇敢出發」的她參選桃園市長。

國民黨大咖黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、費鴻泰、鄭麗文、張育美等立委，以及國民黨中常委侯佳龄、桃園市議員呂淑真、葉明月、陳瑛、張桂綿等人出席記者會，力挺呂玉玲。

身兼桃園市婦女會理事長的呂淑真指出，呂玉玲擔任立委期間對地方服務親力親為，爭取建設不遺餘力，例如桃園鐵路地下化、龍潭高原交流道、桃園航空城等，這次挺身而出，桃園市各區婦女會將全力支持。

國民黨團總召曾銘宗(右)支持呂玉玲參選桃園市長

曾銘宗則代表黨團表達支持呂玉玲的立場；他表示，黨團支持在地力量，更支持專業認真、優質問政、在地承擔的呂玉玲代表國民黨參選桃園市長。

鄭麗文認為，桃園市是年底選戰的領頭羊，呂玉玲代表的是女力大爆發，她這次挺身而出、當仁不讓，絕對是一個戰將；她們將全力支持選深耕在地、懂得桃園的呂玉玲。鄭麗文不僅送上「果凍」預祝呂玉玲當選，也送上一束用大蒜製作的「蒜你厲害」花束來為她加油打氣。

呂玉玲發表參選宣言時提到，會盡她的力量，爭取提名參選為桃園來打拚；她也以「在地承擔、勇敢出發」來表達現在的心境，感謝桃園市各區婦女會的姊妹、立院同事以及支持她的在地好朋友，站出來力挺她參選桃園市長。

呂玉玲指出，她的對手從來都不是國民黨，她要追求市民的認同與信任，身為客家的女兒，她會拿出硬頸精神，為桃園努力打拚。

呂玉玲提到，在她宣布參選後，就會有許多攻擊與抹黑隨之而來，對此她認為當前的台灣需要的是正能量，她既然選擇參選，就不會畏懼、不會退縮，她會做好準備，勇敢自信地面對這場光榮的戰役。

呂玉玲表示，會拿出客家硬頸的精神來打拚，若當選市長，她會在歷任的桃園縣長、市長的市政建設基礎上，以「效能政府、效率團隊」來繼續推動建設工作，讓桃園晉級、讓桃園更好。

對於桃園市民關心的婦幼福利、青銀共榮、教育文化、社會救助、環境保護、交通建設等市政工作，呂玉玲表示，好的政策她會延續，她也會跟市民來進行溝通與對話，以制定出適合桃園發展的方向與共識，她有信心並全力以赴來打贏這一場選戰。

呂玉玲也號召所有的好朋友一起力挺「在地承擔」的她來獲得國民黨提名參選市長，讓她有機會贏得勝選後進入桃園市政府。呂玉玲相信在她帶領新的桃園市府團隊治理下，桃園市一定會更好、更進步！