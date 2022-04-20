據大陸人社部網站今天（20日）公佈國務院任免國家工作人員消息，任命前中國駐巴西大使中國楊萬明為國務院港澳事務辦公室副主任。
現年58歲的楊萬明於北京出生，畢業於南京大學，為法學博士。他長期在大陸外交部從事拉丁美洲事務，曾任外交部拉丁美洲和加勒比司司長、駐智利大使、駐阿根廷大使；2018年起擔任駐巴西大使，上月初卸任回國。
大陸國務院上月宣佈任命王靈桂為國務院港澳事務辦公室副主任，同時免去宋哲、鄧中華的港澳辦副主任職務。楊萬明上任後，港澳辦領導層將維持原有「一正六副」格局。
據大陸人社部網站今天（20日）公佈國務院任免國家工作人員消息，任命前中國駐巴西大使中國楊萬明為國務院港澳事務辦公室副主任。
現年58歲的楊萬明於北京出生，畢業於南京大學，為法學博士。他長期在大陸外交部從事拉丁美洲事務，曾任外交部拉丁美洲和加勒比司司長、駐智利大使、駐阿根廷大使；2018年起擔任駐巴西大使，上月初卸任回國。
大陸國務院上月宣佈任命王靈桂為國務院港澳事務辦公室副主任，同時免去宋哲、鄧中華的港澳辦副主任職務。楊萬明上任後，港澳辦領導層將維持原有「一正六副」格局。
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