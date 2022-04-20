《正負之間》雙CP直播互動粉絲示愛。（照片／CATCHPLAY提供）

話題BL台劇《正負之間》上周五(4／15)已獨家於CATCHPLAY＋影音平台上架首兩集，由林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰等四人共譜兩段愛戀，難以計算的吻戲與浪漫橋段，讓粉絲直呼超臉紅。

首播後立即釋出幕後花絮影片，花絮中曝光超害羞吻戲的拍攝過程，吸引大批粉絲觀看，「鄭傅CP」也在幕後花絮中爆料，該場吻戲NG次數竟高達30次，林上豪直呼：「根本親到虛脫！」兩人在拍攝現場更時常互逗對方，林上豪虧石承鎬常露出謎樣般的笑容，石承鎬則靦腆回應：「不可以色色…」。

而「加簡CP」放閃也不遮掩，開拍前的合宿期間，鄭齊磊亦教大家如何製作調酒，李見騰示範並要求打分數，沒想到鄭齊磊只給了80分，並自爆：「我剛才調給你的…」還沒說完，李見騰就甜喊：「100分！」不只戲裡戲外都大方告白，與李見騰的甜蜜互動甜死觀眾，首兩集內容及花絮皆大灑糖獻給粉絲，令粉絲臉紅心跳！

由林上豪與石承鎬共譜的「鄭傅CP」，從小到大的情誼有了突破性發展，展開了曖昧的「鄰居」生活，而由鄭齊磊與李見騰飾演的「加簡CP」，則代表著白天與夜晚的反差，即使如此不同，卻能勾動彼此熱情如火的心。《正負之間》首集上架後，四位演員於Instagram直播與粉絲互動，許多觀眾看完首立即被雙CP圈粉，讓四位演員人氣直升，粉絲敲碗甜喊加場直播：「還要等一周太煎熬了！」

《正負之間》每周五中午台日同步上架最新集數，台灣地區獨家於CATCHPLAY＋影音平台上架，日本地區則於Rakuten TV、Video Market同步播出。