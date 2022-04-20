民進黨立委何欣純表態爭取民進黨台中市長徵召提名，前台中市長林佳龍今天重申自己不會回鍋選台中市長，呼籲立法院副院長蔡其昌若也有意願應儘速公開表態，並透露去年九月地方大老曾表達若蔡其昌想選，應請辭副院長一職。

林佳龍今天接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪，批評現任台中市長盧秀燕把社會住宅拱手讓給財團，對盧秀燕的政績，他只打了49分，強調是「死當」，連補考機會都沒有。

對於台中市長有意參選者眾，林佳龍認為，這是好現象，代表民進黨內人才很多，也對勝選有信心，他透露自己贊成採取黨內初選，透過初選提前熱身，來帶動支持者的熱情，但既然黨內已決定採取徵召，希望能採取「類初選」方式透過競爭來決定最後人選。

外界擔心初選方式會讓黨內打到頭破血流，不利團結，對此，林佳龍以屏東為例，認為民進黨的好處就是「選前競爭，選後合作」，徵召也不是說不要競爭，而是用大家可接受的辦法來決定，這就是黨內民主最重要的精神，以符合大家的期待，如果提名的人選未經過競合，很難說服大家接受。

不過目前外界看好的民進黨可能人選中，蔡其昌尚未表態，對此林佳龍呼籲蔡其昌，如果真有意願要選台中市長，應該勇於表態，強調自己當仁不讓，而不是說因為採取徵召，所以不要表態，就等著被人拜託去徵召。

他也透露，去年九月就有地方大老集結許多地方人士，要求有意爭取台中市長的人才要趕快表態，還有人強烈主張，如果蔡其昌想要出來選，應該請辭行政院副院長。

目前可能人選中，他認為盧秀燕最怕的是王義川，林佳龍形容王義川對市政非常熟，可以攻擊，是「矛」，其他人則是「盾」，至於何欣純因人緣相當好，能發揮母雞帶小雞的作用，因此不只在地方上有正國會的人馬支持，也有新潮流的支持，「為什麼會有這麼多人都願意去支持何欣純，大家應該好好去評估」。

至於他本人則不會回鍋，林佳龍表示，他已當過台中市長，若再回去選會擋住別人的路，他希望能帶著過去政績的養份往前走，至於台中市「機會要給有準備的人」。