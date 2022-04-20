華視新聞台在新聞畫面下方跑馬出現「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，造成民眾恐慌。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（20日）指出，「這是低級的錯誤！而且錯得離譜！」NCC一定要介入調查清楚。民進黨立委吳思瑤也批評，「務必要讓NCC的重懲導彈，重擊華視吧！」

華視新聞今（20日）稍早畫面出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」、「泰山出現7級大地震」等快訊字樣，引起不少觀眾的恐慌，誤以為共軍真的打過來了。華視則緊急澄清為「誤植！」

鄭運鵬表示，華視身為新聞頻道，卻犯下如此重擊新聞台形象的錯誤，「這是低級的錯誤！而且錯得離譜！」製播過程都有問題，一定要了解流程是否有瑕疵；此外，無論未來是否懲處，是過失或是故意，他都要求NCC一定要調查清除。

鄭運鵬也強調，華視聲稱是免費替新北市服務，儘管是免費也不可犯下如此錯誤，且一個新聞台為何要免費幫市府服務，華視與新北市府的關係都要講清楚。吳思瑤也在臉書中怒批，「這種其心可議的低級錯誤，孰可忍孰不可忍！務必要讓NCC的重懲導彈，重擊華視吧！」