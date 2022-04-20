根據國防部最新送交立法院的專案報告內容透露，「雄昇飛彈」具有高爆與散撒2種彈頭，可分別針對敵方堅固指揮所及掩體、機場跑道進行反制作戰，這也是軍方首次曝光「雄昇飛彈」的彈種及作戰效能。地對地巡弋飛彈「雄昇飛彈」，在中科院飛彈量產廠房於今年6月完工後，將立即啟動量產作業，

「雄昇飛彈」量產是「海空戰力提升特別預算」8大項目計畫之一，預算額度為161億元，今年開始量產作業，預計到2025年全案報行完畢。「雄昇飛彈」即是所謂雄二E增程型巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，估計量產數量至少達到百枚以上。

有關雄昇飛彈的量產數量，國防部曾在3月送到立法院的專案報告中表示，雄昇飛彈與雄二飛彈是共用生產線，兩者合計的年產能目前為81枚，在中科院新廠房完工啟用後，未來年產能，兩者合計可提高到131枚。這分報告內容很技巧的將雄昇飛彈數量隱藏。

另在國防部今天送到立法院的最新報告中，首度說明「雄昇飛彈」的彈種及作戰效能，「雄昇飛彈」系統案，除了量產「雄昇飛彈」之外，還要籌獲2處指揮所指管系統軟硬體性能提升。在主要裝備部分，「雄昇飛彈」具有高爆、散撒兩種彈頭，可分別針對堅固指揮所及掩體、機場跑道進行反制作戰，執行期程為今年起至2025年止。