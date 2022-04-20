綠黨今天舉行記者會宣布提名現任新竹市東區議員劉崇顯、新竹縣竹東五峰議員余筱菁爭取連任，以及綠黨2020年不分區立委候選人「大麻律師」李菁琪，挑戰台北市中正萬華區議員。是繼歌手謝和弦之後，再一主張大麻除罪化的北市中正萬華議員參選人。

李菁琪表示，中正萬華為北市最特殊的區域，自小就讀清華幼稚園、西門國小、龍山國中、北一女中，人格養成階段最重要的時間都在中正萬華區；看著重慶南路書店街從繁華到沒落，西門町活力漸漸消退，柯文哲市長主張的東西軸線翻轉，翻了八年都沒有翻過來，以及路平到中華路永遠整不平的騎樓人行道，因此決定投入地方選舉，希望藉由進入市議會，為自己出生長大的地方爭取權益。

李菁琪提出三大面向願景，分別是「經濟產業與文化結合推動」、「社會安全網補強」以及「交通與行人安全強化」。要求市府正面看待性交易專區的存在，並落實《社會秩序維護法》地方自治精神，去除性產業的污名，合法納管，讓萬華不再承受莫須有的污名。

李菁琪也希望藉由與在地宮廟合作關懷逃學逃家少年，並針對有藥癮、酒癮的病友尋求相關單位配合，落實防治教育以及媒合協助。另外，對於弱勢家庭及獨居長輩通報機制，亦會與市府社會局建立更緊密的連結。

現任新竹市議員劉崇顯與新竹縣議員余筱菁表示，在過往四年任期間彼此都長期關注大新竹地區的交通安全議題，希望能夠創造更加安全的人本交通環境，包含竹東鎮的竹林大橋人行道規劃、明星科大前台一線的人行道與停車位規劃問題、光復路沿線交通工程與市區騎樓順平等政策推動。

在大眾運輸上也持續推動新竹縣市的輕軌可行性評估與整合計畫，爭取輕軌串連新竹市區、竹北與竹東等竹科周圍人口稠密區，減輕通勤尖峰時刻大新竹地區的交通負荷。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！