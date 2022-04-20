檢場凌晨1點就在甘澍宮準備。（圖／艾迪昇傳播提供）

一年一度的「四月瘋媽祖」開跑，「國民爸爸」檢場不落人後，獻出人生初體驗，上周到彰化永靖鄉甘澍宮首度參與媽祖遶境。他凌晨1點抵達會場，看見人山人海、鑼鼓喧天盛況，平時晚上9點就要就寢的他，興奮地毫無睡意，直說大開眼界，他笑說：「活了這麼大把的年紀，我居然還有第一次！」

檢場表示，每年從電視看到大甲媽祖遶境活動熱鬧非凡，就一直想親臨盛會，今年剛好朋友邀請，他一口答應。檢場描述當天情況，他當天凌晨1點到了現場，才了解原來是大甲媽祖要來甘澍宮停駕，他隨著綿延不絕的人龍，走了4、5公里，花了1小時才看見大甲媽祖的鑾轎，他興奮說道：「哇！人山人海，馬路上鞭炮聲不絕於耳，隊伍裡還播放著媽祖的流行歌曲，我才了解繞境活動就算在半夜，大家也是樂此不疲。」

他人生初體驗，完全不擔心體力問題，「廟口隨時有素麵、燒餅可以享用，不怕餓肚子」。而他早睡的習慣，反而成為蓄積體力的法寶，硬是比同伴多睡3個多小時，他笑說：「朋友們平常都晚睡，尤其知道1點就要集合，根本睡不著，反倒是我，晚上9點一到，就先去瞇一下，凌晨1點起來剛剛好。」而活動到早上5點才結束，他回飯店馬上又入睡，3小時候又充滿電力，好體力讓朋友都折服。

今年由於防疫，因此禁止信徒鑽轎，但檢場幸運地能幫忙扛轎一段路程，他苦笑說：「難得經驗，很新鮮、很新奇，我就想試試看，哇！扛個幾分鐘就受不了，太佩服全程能堅持的信徒了。」他首次參加遶境，過足了好奇癮，見到連綿夾道的案頭、供品，搭帳棚休憩的信徒，各種景象都讓他大開眼界，直說：「這就是屬於我們自己文化的嘉年華會，很開心也很榮幸能躬逢其盛。」