韋禮安邀請藤井麻由、Shawn合作日文版〈如果可以〉。（索尼音樂提供）

韋禮安演唱電影《月老》主題曲〈如果可以〉，發行至今稱霸數位排行榜冠軍21週，MV在YouTube上觀看次數已5500萬。日前配合《月老》在南韓上映，特別推出韓文版本，準確的發音和情感的詮釋獲得好評，而隨著《月老》即將在日本上映，韋禮安挑戰日文版〈赤い糸 (如果可以-日文版)〉，再次展現他驚人的語言天賦，也創下同一首歌推出三個語言版本的紀錄。

日文版本邀請AKB48 Team TP的日本團員藤井麻由填寫日文詞，並由曾赴日本發展的noovy主唱Shawn尚融擔任韋禮安的配唱製作人，錄音時，Shawn和藤井麻由為韋禮安正音，現場也還有一位精通日文的工作人員，韋禮安緊張到飆汗，最後甚至要脫掉帽T才能錄，讓他笑說：「如果上次的韓文版是蒙著眼，騎單輪車還要雜耍三顆球，日文版就是『騎著單輪車還要騎在繩索上』，讓我如坐針氈，非常緊張。」

為了打造〈如果可以〉日文版本，工作十分繁忙的韋禮安抽出一個周末的時間先好好練習，才進錄音室。由於上次的韓文版大獲好評，這次推出日文版更加慎重，在現場安排了負責填詞的藤井麻由和Shawn一起協助配唱、正音，Shawn光是錄製試唱demo就花了8小時。

韋禮安看著錄音室的組合，打趣表示上次錄製韓文版時，和製作人JerryC及韓籍配唱老師Oliver Kim金東炫三個臭男生一起錄音，錄音室陽氣太重，這次因為填詞人麻由在現場，增添柔和氣息。不過由於有三位精通日語的工作人員，韋禮安錄到一半突然發覺自己滿身大汗，只好先將帽T脫掉再繼續錄，後來回想才意識到自己應該是很緊張，才會冷汗直流。不過韋禮安的語言能力再次獲得超高評價，Shawn直讚美韋禮安鏡像神經元很發達，模仿能力極佳，日文發音很標準，麻由則稱讚韋禮安的日文發音是「99.9％的日本人」。

相較於之前的韓文版本，韋禮安表示兩者困難的地方不同說：「兩個版本難在不一樣的地方，發音上韓文比較難一些，因為有比較不熟悉的咬字和發音要去學，日文版難在錄音室裡面有三個日文非常好的人，讓我如坐針氈。」他也笑說：「應該不會再唱其他語言了，這次日文版算是功德圓滿，能有一首歌同時擁有中文、韓文、日文三種版本，是《月老》送給我最特別的經驗！」韋禮安〈如果可以〉日文版，4／20 Hit Fm首播；4／22數位平台全面上架；MV同日YouTube頻道上線。