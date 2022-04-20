新竹縣政府20日公布確診者足跡。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府20日公布確診者足跡。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府20日公布確診者足跡。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府20日公布確診者足跡。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府20日公布確診者足跡。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣20日新增23例新冠肺炎本土確診案例，其中18例為居隔期滿或匡列採檢確診，5例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。23名確診者多數為輕症，少數為無症狀，包含3名學生、2名幼兒、1名軍人，及1名80歲女性長者，均安排收治醫院或集中檢疫所治療。

竹縣衛生局說明，確診的2名幼兒分別為2歲女童及3歲男童。女童有腹痛、發燒症狀，男童有嗜睡、發燒症狀，兩人皆已就醫治療中。80歲女性長者為輕症，同樣已就醫治療中。確診軍人為23歲男性，為19日湖口某營區確診者的匡列對象，營區共匡列採檢106人，其中2人陽性（另1人為他縣市確診個案）。

確診的23例年齡分布在2至80歲，分別是14位男性、9位女性，Ct值分布於11.0-37.65之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為竹北市11例、湖口鄉6例、新豐鄉3例、新埔鎮1例、關西鎮1例，及竹東鎮1例。相關確診足跡已陸續通知消毒中。

新竹縣社區篩檢站資訊：

4／20(三)下午6-9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。

4／21(四)下午6-9時在新仁醫院急診室提供篩檢服務。

4／22(五)下午6-9時在新仁醫院急診室提供篩檢服務。