（momo富邦媒跨界響應桃園捷運「捷伴公益」計畫，限量販售「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」。圖／富邦媒提供）

母親節即將到來，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒搭上桃園捷運「捷伴公益讓愛延續」愛心列車，齊下momo購物網與電視購物兩大通路齊響應桃園機捷、金格食品、九如禪林基金會2022年「捷伴公益」計畫，限量販售「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」。

momo串聯起網路購物與電視購物的平台資源，及會員號召力，以實際行動替公益活動添助力。即日起至5月31日於momo購買「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」(單盒471元／雙盒799元)，合作夥伴們每盒將捐出20元，給桃園市政府社會局急難救助專戶，幫助弱勢婦女，讓母親節蛋糕意義非凡。

momo在穩健發展的通路實力下，貫徹「社會關懷大小事，都是momo的事」理念。20日momo邀請到桃園市長鄭文燦、桃園大眾捷運股份有限公司總經理鄭德發、金格食品總經理林世閎親臨「momo電視購物」，momo董事長林啟峰也親自坐鎮並化身電視購物專家，一同參與電視購物Live直播分享公益理念，以及品嚐推薦今年的「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」。

富邦媒表示，momo與桃捷線上線下合力宣傳，以及金格食品糕點製作實力，可望為今年的公益蛋糕銷售添翼。

「柚見蘋安雙色長崎公益蛋糕」由金格食品操刀製作，以「柚見蘋安」創意取名，期許疫情早日平穩、人人健康平安。採高顏值的雙色設計，選用日本神戶麵粉與優質洗選蛋，傳承純正日式古法烘焙技術，上層在清香經典的蜂蜜蛋糕中點綴蘋果香氣，下層以溫潤紅茶為基底，交織韓國香柚醬與香橙果肉，以優雅茶香完美融合果香，口感層次豐富，吃來蓬鬆、濕潤又有彈性，讓人回味無窮；更將Q版台灣紫嘯鶇印上外盒，從包裝至蛋糕皆以可愛精緻的風格擄獲人心。