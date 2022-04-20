（疫情升溫 ，推升遠傳大雙網申辦量翻倍成長，遠傳推出多元防疫專案，包含大雙網方案加辦光纖每月最低479元起，平均每日不到16元。圖／遠傳提供）

疫情再升溫，遠傳電信推出多元防疫專案，包含大雙網方案加辦光纖每月最低479元起，平均每日不到16元，再送智慧3C家電好禮多選一，近日疫情升溫亦同步帶動大雙網申辦量翻倍成長。

此外，遠傳推出超值資費，健康禮盒、影音平板就能0元起帶回家，以及免綁約、２個月不限速上網吃到飽易付防疫上網包，提供用戶短期上網需求新選項。

遠傳網路門市提供獨家599吃到飽、家用網路優惠，子公司遠傳friDay購物也同推防疫專區，防疫物資下殺2.2折起。

遠傳電信攜手寬頻夥伴合作推出大雙網方案，同時申辦 5G行動上網和光纖飆速上網，特惠價999元起，讓網路內外整合，費用省一半。遠傳老客戶加辦光纖上網，每月最低費用479元起。申辦上述方案可享friDay影音、數位萬事通前3個月免費，再送最高價值2,500元好禮多選一，包含多樣智慧3C家電好禮選擇，包含TP-Link M4 WiFi Mesh網狀路由器、米家智慧直流變頻風扇2等。

根據遠傳觀察，隨著確診案例數飆高，不少企業、學校重啟居家辦公、遠距教學，順暢網路尤其不可或缺，帶動大雙網３月單月申辦量翻倍成長，以120M與300M為主力銷售類型，銷售主力區域包含雙北、基隆、桃園、台南、高雄等都會區。

疫情升溫之際，民眾也對健康議題格外重視，遠傳特別推出健康1+1方案，申辦999元起5G資費，並搭配指定5G手機，台塑生醫活力速寶禮盒（原價2,680元）也能0元帶回家，禮盒內集結了台塑生醫熱門保健品，包含靈芝人參養生純液、薑黃丹參草本複方粉末、固關鍵葡萄糖胺晶凍、金盞花葉黃素晶亮果凍，在疫情嚴峻的時刻，照顧用戶體力、活力、保護力。

因應居家追劇娛樂、遠距教學需求大增，也有多款影音平板0元專案，申辦絕配平板699方案，享4G上網吃到飽及friDay影音免費看，還可將LENOVO M8、三星熱門平板0元起帶回家。

配合民眾短期居家辦公、遠距教學需求，遠傳也有易付上網防疫包方案，提供2個月不限速吃到飽，促銷價1,199元，免綁約，再贈送網內語音通話2,000元，國內通信費100元等。

網路限定優惠包含申辦單門號599元上網網內雙飽專案，可享上網、網內通話通通吃到飽，加送最高2,400遠傳幣，可在遠傳心生活App兌換各式好康、抵用電信帳單，或在friDay購物採購各式物資；另有599元全家上網吃到飽方案，wifi分享器+Apple HomePod Mini免費帶回家，免施工、免牽線，線上申辦隨即宅配到府。

遠傳friDay購物也推出防疫專區，口罩、酒精、自煮美食等防疫物資，最低下殺2.2折起，如75%消毒酒精4000ml2入組，原價1,398元，特價880元；可以大面積消毒的紫外線藍光消毒噴霧槍2入組，原價2,980元，現也特價649元，觀察進入4月以來，單是口罩買氣就較先前成長1.5倍，現也備齊充足貨量，方便民眾備妥防疫物資。