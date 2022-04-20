緊縮氛圍下，美元與美債殖利率同步走高，3月總經數據表現好壞參半，且國際情勢持續紛擾，多樣不利因子干擾，使近一個月台股下跌3.19％，電子下跌5.06％，修正幅度更大，但觀察台股基金表現，3檔近一個月跌幅1％以內，顯現抗震特性。

再就今年以來至4月18日，加權指數下跌7.3％，但金融股逆勢上漲6.6％、鋼鐵股上漲8％、化工股上漲3.2％，顯示在震盪環境下，台股仍有值得掌握的好機會。以日盛精選五虎基金為例，研判2022年在美國領頭升息下，金融股將搭上升息列車，大幅拉高金融股配置比重，近三個月布局比重達近二成，是少數高配置金融股的台股基金，超前部署大幅推升基金績效，成為這波市場震盪下的表現領先的台股基金。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，以歷史經驗來看，觀察過去幾次聯準會升息背景下，金融股多呈現上漲，漲幅在8.8～41.8％之間，平均漲幅可達24.6％。根據聯準會公布3月會議紀錄，預期最快5月開始，每月縮表總額將達950億美元，規模幾乎比上一輪縮表計畫倍增，且決策官員普遍支持加速升息，大幅提高5月升息2碼的可能性，升息可能快又急，預估這波金融股搭上全球升息循環列車的走勢還沒結束。

日盛精選五虎基金投資團隊分析，近期全球金融市場持續受到聯準會釋出鷹派訊息、美國公債殖利率上揚、企業財報公布等影響而震盪；目前標普500企業有38家公布財報，31家獲利優於預期，優於預期比例81.6％，後續持續關注釋出的後市展望。產業關注5G手機、伺服器、智能車及金融股表現機會。