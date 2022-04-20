昔日話題女王「上流美」許純美，近年淡出演藝圈，去年6月因家中香奈兒手提包遭竊，損失18萬多元，走進警局控告前來應徵司機的廖姓男子，但因大樓監視器，並未拍到攜出畫面，無法確定竊賊身分，許純美反被廖男控告誣告，士林地檢署偵結，認為許純美指控廖姓竊賊並非子虛烏有，處分不起訴。

去年6月，44歲廖男因應徵司機結識64歲許純美，陸續5次到許位在至善路2段的住宅，在許家討論佛法，6月30日凌晨3點，廖從4樓許宅走樓梯離開，被大廳的監視器拍到，廖男手上拿著一個白色的塑膠袋，畫面看起來裡面放有藍色手提包。

許報案稱，廖男曾以沒錢加油為由，向她借2000元，因而知道他錢包放在臥房何處，當天趁她上廁所短暫離開，竊取手提包，損失深藍色香奈兒（CHANEL）限量款，價值15萬，以及2萬元的古馳（Gucci）錢包、現金8000元、口紅、健保卡和身分証，共18萬280元。

但廖男稱自己遭到冤枉，許家住有許純美的父母、管家、外傭等5人，而且，案發後，隔了3、4天才打電話給他，並詢問香奈兒背包不見了該怎麼辦，也沒有指控被他拿走，直到7月4日才以訊息要他歸還，廖男一頭霧水，否認自己是竊賊。

檢察官考量監視器只要拍到白色塑膠袋，裡面裝有藍色物品，無法辨識是否為香奈兒手提包，而且畫面中的保全員身穿白色襯衫，也因光線緣故，同樣呈現藍色的色調，難以單憑許純美主觀臆測，認定廖男竊取手提包，處分不起訴。

廖男更以不起訴為由，反控許純美誣告，想要證明自己清白，檢察官認為，許純美手提包失竊，指控廖男涉案並非全然無據，雖然廖男經檢察官不起訴，也不能反面推論，許純美故意虛構事實，誣指廖男犯罪，也一併不起訴。