今增9名中重症患者，分別是8位中症與1名重症病患。重者患者為70多歲女性，只打了一劑疫苗，本身有高血壓、肝硬化與心律部整的疾病，確診後出現肺炎與呼吸衰竭症狀，目前在加護病房治療中。

中央流行疫情指揮中心今宣布，新增8位中症與1名重症病患。其中重症患者為一名70多歲女性，只打過1劑疫苗，有高血壓、肝硬化與心律不整病史，目前接受呼吸器治療，有肺炎併呼吸衰竭，使用類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋治療。仍在加護病房救治中。