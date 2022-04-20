今增1重症、8中症 婦打1劑疫苗 最新病況曝光 14:042022/04/20 中時 鄭郁蓁 、中時新聞網、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天新增9名確診中重症患者。圖為民眾至篩檢站詢問問題的畫面。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今增9名中重症患者，分別是8位中症與1名重症病患。重者患者為70多歲女性，只打了一劑疫苗，本身有高血壓、肝硬化與心律部整的疾病，確診後出現肺炎與呼吸衰竭症狀，目前在加護病房治療中。 中央流行疫情指揮中心今宣布，新增8位中症與1名重症病患。其中重症患者為一名70多歲女性，只打過1劑疫苗，有高血壓、肝硬化與心律不整病史，目前接受呼吸器治療，有肺炎併呼吸衰竭，使用類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋治療。仍在加護病房救治中。 確診巔峰 北市重症日均50人受不了 台南二中爆1生確診 全班停課10天 #重症 #中症 #新冠肺炎 #呼吸衰竭 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新南向台灣形象展 瞄準馬泰印 04:102022/04/20 投資理財 美5至11歲沒打疫苗住院率高2倍 醫示警：6類孩童更要打 13:012022/04/20 生活 新台灣模式 飛蛾撲火 04:102022/04/20 時論廣場 北市全面啟動輕症在家 垃圾10天幫倒2次、協助安置寵物 10:222022/04/20 生活 鄧振中戴琪視訊會談 商討台美合作 04:102022/04/20 政治要聞 2歲童染疫逝掀恐慌 醫：發燒孩童擠爆隔離病房 10:092022/04/20 生活 李秉穎估全台兒童染疫死亡人數 曝最佳疫苗選項 09:492022/04/20 生活 6歲至11歲童可打莫德納 侯友宜：新北已做好準備 10:582022/04/20 生活 南投＋13 縣長林明溱孫就讀幼兒園淪陷 12:322022/04/20 生活 兒科醫學會提6＋6症狀警訊 下午討論兒童送醫指引 13:152022/04/20 生活 2歲童確診6天亡 港研究：染BA.2童死因多腦炎 這年齡最多 10:362022/04/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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