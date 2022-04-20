由魔方數位代理的首款西方魔幻MMO手遊《劍與魔龍》今（20）日正式在雙平台隆重上線，並同步釋出「天神系統」及開服活動。此外，官方還邀請超人氣美女實況主「薇薇」、「魔理花」、「依渟」化身「龍衛師」，帶領玩家盡情暢遊《劍與魔龍》大世界，譜寫一部專屬自己的史詩戰歌。

天神共進 機遇與挑戰並存

初入魔境，玩家可以隨心挑選打造自己的形象，不論是剛強勇猛的騎士、神秘優雅的法師，還是清冷高貴的弓手，都能穿戴專屬的流光羽翼，搭配強力鎧甲武器，召喚各路英勇天神，一同探索魔幻大世界，挖掘歷史深處的寶藏，拯救新大陸！

預約50萬達成 全服獎勵解鎖

《劍與魔龍》自開放事前預約活動以來，已吸引超過50萬玩家加入，成功解鎖所有豐厚獎勵。完成預約的玩家現在登入遊戲，不僅可以獲得「限時華麗羽翼」，更能帶走好康大禮包。而在開服7天內完成創角，還可以馬上領取限定稱號、衝級禮包和稀有坐騎！

預約50萬達成 全服獎勵解鎖

登入領首發大禮 連續登入7天再送「阿波羅」

為回饋廣大玩家支持，官方亦推出一系列福利好康活動，只要完成每日簽到，都可免費獲得海量獎勵，其中連續登入4天可領取絕版坐騎「地獄夢魘」、連續登入7天，還有夥伴「阿波羅」強力助戰！而登入遊戲且達到目標等級，就可獲得免費貴族體驗，還有各種首發大禮，以及高階神器戰甲、絢麗坐騎、時裝等，待玩家上線解鎖！

絕版坐騎「地獄夢魘」

龍衛師集結！終焉之戰開啟

戰爭的號角已經響起！官方特別邀請人氣美女實況主「薇薇」、「魔理花」、「依渟」Cose化身龍衛師，助陣開服慶典。陪伴玩家一起熱血出擊、保衛家園，共同體驗前所未有的史詩之戰！

「薇薇」

「魔理花」

「依渟」

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