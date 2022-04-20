「五一行動聯盟」於每年5月1日當天舉辦保障勞權的活動，但今年因受到疫情影響，「五一行動聯盟」決定採取凱道定點集會活動，同時提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」四大訴求，要求政府正視廣大勞工的心聲，儘速提出改革方案，以改善日益惡化的勞動環境。

五一行動聯盟要求，今年基本工資應一次漲足2萬8000元及各行各業「有感」加薪，台灣才有可能對抗通膨的嚴峻情勢，勉強改善低薪、高工時的困境；全世界已有上百個國家訂有最低工資保障法令，台灣卻仍停留在以行政規則規範，政府應兌現《最低工資法》立法承諾，明訂調整最低工資的指標因素，以做為定期調整最低工資的法源依據。

五一行動聯盟呼籲，政府部門應該具體提出解決青年低薪問題的政策，以及立法保障從事非典型工作青年勞工的就業權益。同時，勞動意識與權益知能應該趁早紮根、廣泛普及，所以《勞動教育促進法》也應儘速立法。

其次，近年來時傳重大職災事故，曝露業者僥倖違法心態嚴重，加上政府勞檢人力長年不足、覆蓋率低，致使台灣職業安全問題無法明顯改善。根據統計，台灣每年約有5萬人遭遇職業災害，500人職災死亡，相當於每1000個勞工就有5人發生職災，每100個勞工就有1人因職業傷病死亡。

最後，攸關上千萬勞工退休生活的勞工保險年金改革，五一行動聯盟則向政府喊話，要求保障老年有尊嚴、退休權益不打折；為了避免勞保破產危機的發生，並且重申包括以稅收建立基礎年金做為配套措施，仿效大多數國家用多層多柱的退休年金體系，來保障勞工退休後來自於各層的總年金收入不低於基本工資，及政府應務實提出勞保年金規劃方案及時程，並與勞工團體對話及溝通。