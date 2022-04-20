尋求連任的金門縣長楊鎮浯平穩推動縣政，贏得鄉親的普遍支持和信賴。（李金生攝）

國民黨中常會今天通過提名金門縣長楊鎮浯參選連任金門縣長，本欲爭取提名的國民黨立委陳玉珍今天也出席相挺，展現團結之意。陳玉珍表示自己不覺得委屈，全國各縣市也需要她幫忙輔選，一切以大局為重。

國民黨主席朱立倫今天在中常會上宣布提名楊鎮浯參選連任，中常會也一致鼓掌通過。朱立倫說，楊這三年多來非常認真努力，金門大大小小事情他都身先士卒，金門鄉親也對他相當滿意，因此選策會、中常會共同背書通過提名他競選連任，是國民黨對金門鄉親最大負責。

朱立倫也特別加重語氣介紹本來也有意爭取提名的陳玉珍，朱立倫說，陳玉珍是國民黨立法院重要的「女戰神」，他提出三項理由，拜託陳玉珍繼續留在立法院為黨打拚。

朱立倫說，第一個理由，是立法院需要陳玉珍，陳玉珍是最有戰鬥力女戰神，是不可或缺戰鬥力；第二個理由，全國各縣市需要陳玉珍，年底選戰需要她到全國各縣市輔選助講；第三個理由，是金門鄉親需要陳玉珍，陳玉珍已經對立院議事嫻熟，且有戰力，可以在立法院與楊鎮浯合作，替金門鄉親爭取中央預算。

楊鎮浯表示，這次有感受到黨中央用誠意、用盡各種管道在各縣市協調，求獲得最大戰果，立法院黨團也都在過程中積極協助協調，才有大家團結，共同爭取勝利的結果。

楊也肯定陳玉珍，陳玉珍在立院表現有目共睹，最具戰鬥力，除此之外，金門鄉親對陳玉珍有期待，以及她為金門所做的努力，鄉親也都看在眼裡，「將來一定水到渠成」。陳玉珍是大家最寄與厚望的政治明星，是毋庸置疑地，彼此都希望讓金門越來越好，讓黨越來越好。

陳玉珍表示，朱立倫認為她年底應該扮演更重要角色，需要她幫忙輔選各縣市，但對於金門鄉親的期待，她也沒忘記，也有很多鄉親期待她繼續在中央為鄉親發聲跟打拚，大局為重，為了中華民國，為了國家跟金門，決定這次不參選。