27歲自稱天道盟北山會大哥的林男，日前獲知手下與徐姓男子有300萬債務，強出頭幫他討債，迷昏徐和他的妻子後，載到台中某民宅凌虐痛打，最後還將徐男押回他家，在裡面搜刮各種財物，事後才告知手下，北市刑大循線蒐報，逮捕林在內的6嫌，手下被抓時略有不滿，抱怨：「我根本沒拜託他討債…」

北市刑大偵三隊指出，林自稱北山會大哥，去年獲知1名手下，與徐男有300萬債務糾紛，打聽後獲知徐家境不錯，於是強行出頭要解決債務。

2021年7月，林將徐和其妻子約至台中談判，過程中拿手銬銬住兩人，還拿棍棒毆打徐，將他身上10萬現金搶走，事後後逼問徐家地址，接著下藥迷昏兩人，拿被害人身上的鑰匙前往徐家搜刮財物，包括現金、珠寶共310餘萬全被林搶走。

林事發後才告知小弟：「我幫你處理了！」但只分一小部分給對方，讓小弟十分不滿，北市刑大經連月追查，日前逮捕林在內的6嫌，另起獲4把空氣槍、被害人簽下的本票等證物。

林嫌除暴力討債外，另經營賭博網站，供民眾下注期貨及國際貴金屬，警方偵訊後，依組織犯罪、強盜、賭博罪將眾嫌送辦。