影／台中中清路貨櫃車起火猛燒 濃煙沖天畫面震撼 14:142022/04/20 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市大雅區20日下午1時一輛貨櫃車行經中清路時，因不明原因起火燃燒。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影／台中中清路貨櫃車起火猛燒 濃煙沖天畫面震撼 台中市大雅區今（20日）下午1時許發生一起火燒車事故，一輛貨櫃車行經中清路時，因不明原因起火燃燒，整輛車瞬間陷入火海，在路中央竄出濃濃黑煙。消防隊獲報後，發現司機自行脫困無傷亡，火勢現已撲滅，詳細起火原因仍待釐清。 台中市大雅區20日下午1時一輛貨櫃車行經中清路時，因不明原因起火燃燒。（翻攝自記者爆料網） 女詭異直衝進站火車 下秒落軌嚇壞眾人 結局竟騙過死神 提升轉運中心候車環境 台中車站2樓公車電視牆啟用 #貨櫃車 #台中 #中清路 #火燒車 #失火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏日高鐵特區人口逆勢增 三信商銀 插旗搶商機 04:102022/04/20 產業特刊 麗寶建設集團「名軒台中新站」點火！台中東區躍居今年一級推案熱區 17:132022/04/19 財經 士林清晨死亡車禍 機車遭小貨車追撞 女乘客噴飛身亡 07:222022/04/19 社會 不回鍋選台中市 林佳龍：機會要給有準備的人 14:032022/04/20 政治 高雄聖功醫院護理之家失火竄煙 院方急疏散30病人 08:172022/04/20 社會 彰化增4幼童確診 啟動兒童醫院應變 04:102022/04/20 地方新聞 台中明道中學傳2學生確診 校方深夜宣布停課3天 採線上教學 04:472022/04/19 生活 台中豪宅百萬單價 兩強爭峰 04:102022/04/19 產業特刊 台中＋76再創新高 12歲以下染疫累積30例 14:492022/04/20 生活 台中最新24處足跡曝光 輕井澤、 KTV、籃球場上榜 17:262022/04/19 生活 士電布局綠能產業 首度展出全系列電動汽機車動力系統 14:522022/04/20 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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