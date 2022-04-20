影／台中中清路貨櫃車起火猛燒 濃煙沖天畫面震撼

台中市大雅區今（20日）下午1時許發生一起火燒車事故，一輛貨櫃車行經中清路時，因不明原因起火燃燒，整輛車瞬間陷入火海，在路中央竄出濃濃黑煙。消防隊獲報後，發現司機自行脫困無傷亡，火勢現已撲滅，詳細起火原因仍待釐清。