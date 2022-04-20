位在台南市學甲區的頑皮世界野生動物園，今年配合政府成立台南第一家野生動物救傷中心，執行野生動物醫療及收容業務。（張毓翎攝）

投入野生動物救傷的民間機構稀少，位在台南市學甲區的頑皮世界野生動物園，今年配合政府成立台南第一家野生動物救傷中心，執行野生動物醫療及收容業務，市長黃偉哲20日出席揭牌儀式，感謝業者提供這麼好的場域，為台南增加野生動物救傷量能，縮短動物救援時程。

台南市政府農業局森林及自然保育科表示，特生中心統計，每年台灣野生動物救傷數量1萬2000多隻。而其中，台南地區每年約2290隻，並以鳥類為最大宗、占93％，由於野生動物救傷屬非營利性質，投入野生動物救傷的民間機構稀少，經評估後大多送往溪南地區的慈愛動物醫院醫治。

市府農業局森保科進一步說，每隻野生動物救傷成本2萬至3萬元，這次頑皮世界野生動物園願意配合政府成立野生動物救傷中心，林務局提供20萬元補助執行相關醫療業務，未來也會視實際規模，來協助所需要的醫療支援或經費補助。

台南市野生動物救傷中心僅配合市府執行野生動物救傷醫療與收容工作，並未對外開放，民眾若遇到受傷的野生動物，不宜直接送到南市野生動物救傷中心，建議先通報市府農業局，會有專人評估動物的狀況及救傷地點，再送往適合的野生動物救傷機構治療。

園方說明，頑皮世界從2020年至今，投入2000多萬元，將原本的醫療室升級為動物醫院，近1年來配合市府救傷的動物就有10多隻，如麝香貓、長鬃山羊、穿山甲、山羌等，如今野生動物救傷中心成立後，期待公私協力補足台南溪北地區野生動物的救傷量能。