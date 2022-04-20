生技醫療股去年提前因升息疑慮進入修正，目前全球生技產業股價處在低位，儘管在升息環境下，生技製藥具有穩定營收及長線成長機會，依然能得到市場青睞，藉大型生技製藥率領漲，有機會進一步帶動同族群其他生技股接續表現。

俄烏爆發戰爭以來，各種利空衝擊金融市場，近期Nasdaq生技指數已出現止跌緩漲的跡象，統計今年以來，大型生技製藥公司如必治妥施貴寶（BMS）漲幅23％，雷傑納榮製藥（Regeneron）漲幅13％，安進製藥（AMGEN）漲幅11％，顯示具穩定營收及成長機會潛力的公司，有機會領軍上漲。

富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示，根據數據統計，從大盤的角度來看，過往11次升息期間，標普500指數有七機會呈現上漲，過去四次升息循環，生技股平均報酬為上漲18％，可見升息不一定對市場造成負面影響，生技醫療在升息期間也不乏上漲的表現機會。

劉翠玲分析，大環境一方面有穩定的醫療需求支撐，另一方面有來自於研發創新或併購題材的驅動，升息實際干擾較小，而目前生技醫療股價呈現大幅折價，對機構與長線投資人極具吸引力，建議不妨可挑選具品牌與口碑的產品介入。

儘管在疫情期間，一些處於商業階段的公司推出新藥時遭遇阻礙。劉翠玲認為，處在早期階段的公司，進行臨床試驗時遇到干擾，但這個情況將隨各國疫苗施打率提升，及全球多數地區逐漸開放，臨床開發及商業銷售有望恢復，生技製藥產業營運將逐漸回到正常軌道。

富蘭克林華美投信指出，中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，預期將看到更多的併購活動，帶動整體產業回溫。生技產業研發創新不間斷，目前看好基因療法和基因編輯、免疫腫瘤和精準腫瘤領域發展，同時也對於近期如阿茲海默症、其他神經退化性疾病，及自體免疫疾病所推出的新藥前景樂觀看待，罕見疾病領域亦有不少新機會值得注意，生技各領域創新速度加快，有機會帶動後續相關股價表現。

生技醫療產業同時包含製藥與生物技術，製藥公司營收來源為剛性需求市場，生病吃藥相對不受景氣變化影響，較能應對升息或經濟衰退所帶來的經濟衝擊。富蘭克林華美投信強調，另一方面，生物技術因持續研發創新，挑戰未滿足醫療需求，具有擴大需求與創造商機的能力，較具有爆發性成長機會，藉由投資組合彈性配置製藥與生技產業，在各種市場環境下攻守皆備，建議不妨適度納度投資組合，或定期定額長期投資。