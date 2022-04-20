華視新聞今（20）日上午跑馬燈快訊刊出「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」，事後華視道歉並表示內容誤植為新北消防局錄製的防災影片。新北市消防局表示，本月12日委請華視新聞預錄民安演習假想狀況，將於演習當天在演習現場播放。

新北市消防局表示，每年民安演習係由國防部主導並擬定大方向，再發文到各地方政府制訂演習細節及執行，各地方政府則根據地區特性和潛勢編寫腳本。新北市政府係由民政局擔任演習窗口，由於演習包括災害搶救，故由消防局作為演習整合平台。

據了解，過去民安演習大方向係以複合型災害搶救為主軸，今年受俄烏戰爭影響，故國防部今年在制訂大方向時增加了戰爭的橋段，新北市消防局遂以此假想情境，編寫演習細節腳本。

新北市消防局表示，災害發生時，必須依靠大眾傳播媒體傳播各項訊息，故每年都會請託部份電視台協助，預錄主播讀稿畫面及跑馬燈影片檔，提供演習當日現場大螢幕撥放，各家電視台都是義務協助。