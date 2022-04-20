參山國家風景管理處推「南庄花卉節」在南庄遊客中心等4大景點布置打卡亮點。（謝明俊攝）

參山處長曹忠猷介紹今年南庄花卉節4大打卡點及22處亮點。（謝明俊攝）

參山國家風景管理處推「南庄花卉節」20日舉行開幕式。（謝明俊攝）

參山國家風景管理處推「南庄花卉節」在南庄遊客中心等4大景點布置打卡亮點。（謝明俊攝）

參山國家風景管理處推「南庄花卉節」20日舉行開幕式。（謝明俊攝）

南庄花卉節浪漫登場 參山處邀您花間相遇邂逅慢城

4月正值春暖花開季節，更是苗栗縣南庄縣旅遊賞花的最佳時期，交通部觀光局參山國家風景區管理處，特別將南庄打扮成一個亮麗花城，隨處可見美麗花景，並在20日舉行「南庄花卉節」開幕式，參山處長曹忠猷推銷4大主題打卡景點，以及22個賞花亮點，邀請大家同來南庄賞玩維期1個月的花遊旅程。

由參山處所推動的南庄花卉節，過去命名為「繡球花節」成功將繡球花推展成南庄另類代名詞，為了擴大花卉的多樣性，因而除了原有繡球花主題外，更涵括了更多樣的花卉秀，讓花卉節的內容更加開廣。

參山處長曹忠猷表示，今年花卉節以「向左走、向右走」的浪漫故事軸線，在南庄遊客中心、情人巷、南江水岸廣場、蓬萊溪護魚步道等4個景點，打造大型花卉藝術打卡點，另外，再串連南庄周邊在地協會、部落、學校，一起打造22處花卉亮點，帶領遊客「向左走」與南庄傳統相遇，「向右走」翻轉南庄印象，並結合在地特色籌劃花卉餐桌、市集、音樂會、下午茶、小旅行等花卉主題活動，將生活藝術融入客庄觀光！

今年的花卉節將從4月23日起正式開跑，至5月22日止，整整維期1個月，20日的開幕起手式，參山處長曹忠猷、苗栗縣副縣長鄧桂菊、水保局台中分局長邱啓芳、苗栗縣文觀局長林彥甫、南庄鄉長羅春蓮，以及竹竹苗觀光圈產業夥伴等逾百人出席，台灣觀光代言人喔熊組長與苗栗縣觀光大使貓裏喵也連袂現身，為活動站台宣傳。現場還有來自台中市旅行商業同業公會80家旅行同業組成踩線團，考察南庄花卉節長達一個月的展出亮點與周邊觀光遊憩資源，並配合防疫指引包裝花卉節遊程上架衝刺國旅市場。

曹忠猷解說，4處大型花卉藝術打卡點，分別賦予不同主題，南庄遊客中心廣場與南庄街景的浪漫「相遇」；南江水岸廣場鋪上如調色盤的花毯，搭配涼亭座椅與山巒美景的「相守」；結合活潑可愛的喔熊組長及精緻的休憩角落溫暖的「陪伴」；護魚步道優美景致與城市框景內旅人的「想念」。透過空間與裝置藝術的結合，以日常的城市街景，搭配街道家具的意象，融合傳統文化與現代藝術的作品，將慢城浪漫氛圍渲染至南庄的每一隅。

苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝參山處將許多觀光資源及人脈帶到南庄，並連續4年舉辦南庄花卉節，從現場佈置之用心、活動之豐富來看，南庄觀光仍可以在疫情下，展現不錯成績。水保局台中分局長邱啓芳表示，這幾年國旅正夯，中部旅遊表現成績斐然，參山處正是幕後推手之一，未來要更加強合作苗栗農村旅遊。