民進黨下屆台北市長由誰出馬備受關注。前交通部長林佳龍今（20）天坦承「只有台北市我有在準備，但不是非我不可」，並強調台北市未來的發展必須北北桃甚至與基隆一起規劃，他對城市治理有經驗，至於中正紀念堂應擴大以中央公園的層次去思考轉型。

林佳龍今天接受網路節目《齊有此理》專訪時表示，就六都來講，「只有台北我有在準備，但不是非我不可」。他強調，首都需要一個好市長，如果有比自己更適合，且是民進黨的人選，自己也可以去幫忙他，「成功不必在我，但成功一定有我」。

他說，黨內徵召一定會就整體去考量，他不是為了自己下一步一定要做甚麼，而是要顧及台灣發展、民進黨整體布局。

對於國民黨立委蔣萬安，他認為，蔣無法複製馬英九旋風，因為蔣萬安在行政經驗方面的經驗較為不足，台北市是首都，治理上不能本位主義，必須跟新北、桃園，甚至基隆到宜蘭用首都圈去思考、規劃及推動發展。

他說，台北市只是一個蛋黃，但外面整個蛋白這麼大，現在台北發展的狀況就是只管他行政區，但其實他是領頭羊，應該跟周邊的縣市一起來做，就是大母雞概念去聯合治理。

林佳龍表示，他有當過市長和交通部長的經驗，成果如何社會有一定評價，但基本他已有治理經驗，城市的發展涉及都市計畫、交通產業、還有教育、文化的發展，這些都跟人們每天生活有關，有些人只能在競選時提出政見去說明他會做事情，「但我們是已經有了一些政績」。

至於中正紀念堂轉型，蔣萬安說要轉型變成台灣建設紀念館，他肯定蔣萬安願意提出來說，讓中正紀念堂的定位可以啟動討論的空間，但他覺得層級可以再拉高一點，從整個首都都市計畫的層次去看。

林佳龍認為，中正紀念堂跟總統府、立法院構成一個類似中央公園這麼大的規模，可以變成一個讓民眾可以親近的公園，至於自由廣場則可搭配周邊整體規劃與青年創業結合，讓它更有活力，也代表這個城市的價值。