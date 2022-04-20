全台居家隔離人數大增，各縣市亦陸續啟動輕症居家照護，中央流行疫情指揮中心宣布放寬居家照護、居家隔離及居家檢疫者就醫規定，可經地方衛生局指示自行開車、騎車、步行或親友接送就醫。指揮官陳時中說明，因為有電子圍籬在，需通知衛生局先解除電子圍籬，但如果緊急情況來不及通知，事後不會罰款。

指揮中心今(20)日表示，考量COVID-19本土疫情升溫，為確保民眾於居家隔離或檢疫期間，或確定病例於居家照護期間，若有相關醫療需求必須往返醫療機構時，可以及時前往，自即日起放寬有就醫或採檢需求之居家照護、居家隔離、居家檢疫者之交通運送方式，以保障病人就醫安全以及保全醫療運送量能。相關說明如下：

（一）緊急就醫：

1.以119救護車為原則；

2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

（二）非緊急就醫/採檢：

1.以防疫車隊為原則；

2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

​​​​​​​

（三）返家隔離(含就醫/採檢後返家)：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

有關居家照護COVID-19確診個案及居家隔離/居家檢疫者之就醫運送/轉送交通方式請參見指揮中心公布文件，後續將視疫情變化滾動調整，以兼顧病人安全及醫療運送量能。