根據國防部今天送到立法院的報告指出，承建第一階段高效能艦艇的龍德造船廠，造艦人力已由460人增加500人，加上造艦習曲線延續效應，造艦產能已大為提升，第2到6艘，可以如期在2023年完成交艦，建造工期由首艘艦的27個調整到17個月，造艦品質亦可維持不墜。

國防部表示，中科院因應各式飛彈量產任務，投資興建的飛彈量產廠房於今年6月底完工啟用後，可達最優化的產製效率，可因應高效能艦艇量產所需的戰系裝備及彈藥解繳。另第4至第6艘所需外購的戰系裝備，包括STIR射控雷達、方陣快砲及整合式艦橋系統等等，均已於2020年與外商完成簽約，可配合造艦期程運交船廠。

至於第二階段的5艘，也就是高效能艦艇第7至11艘，國防部說，工期將參考塔江艦工期規劃，在考量中科院現階段重點工作在完成海空戰力提升計畫的8大項目之下，高效能艦艇第7至11艘擬由海軍自行辦理招標作業，擔任主合約角色，並交由得標廠商負責載台建造，中科院負責戰系裝備選購及系統整合，可依計畫節點規劃於2026年達成交艦及彈藥交裝目標。

經中科院訪廠結果，目前國內船廠包括台船、中信與龍德均有承造海軍軍艦或海巡署公務船業績。